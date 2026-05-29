Kimerülő készletek, növekvő kockázatok: újabb fordulat jöhet az olajpiacon

Bár az olajárak az elmúlt napokban csökkentek, az energiapiac szereplői egyre nagyobb kockázatokat látnak a háttérben. Az olajárak a következő hónapokban ismét emelkedhetnek, mivel a világpiac tartalékai apadnak, miközben a közel-keleti konfliktus nyomán jelentős kínálat esett ki.

Munkatársunktól
2026. 05. 29. 11:55
Csütörtökön a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 93,71 dolláron állt, közel egyszázalékos napi csökkenést mutatva, míg az amerikai WTI jegyzése valamivel kilencven dollár alatt mozgott.

 

Kimerülő készletek, növekvő kockázatok

Wirth szerint az olajárak azért nem emelkedtek még nagyobb mértékben, mert a háború kitörése előtt a szokásosnál magasabb készletek álltak rendelkezésre, az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékokat szabadított fel, emellett 

  • Iránból, 
  • Oroszországból és 
  • Venezuelából 

is érkezett szankciók által érintett olaj a piacra. Ezek a tartalékok azonban mára jelentősen megcsappantak.

A Chevron vezetője úgy véli, hogy 

az energiaválság arra készteti majd a kormányokat, hogy ismét nagyobb hangsúlyt fektessenek a stratégiai olajtartalékok felhalmozására, 

amelyek védelmet nyújthatnak a járványokhoz vagy geopolitikai konfliktusokhoz hasonló sokkokkal szemben.

– A döntéshozóknak számolniuk kell azzal, hogy a következő sokk bármikor bekövetkezhet. Az, hogy meddig hajlandók kockáztatni, mielőtt újratöltik a készleteket, olyan kérdés lesz, amellyel foglalkozniuk kell – mondta. Szerinte a stratégiai készletek feltöltése további keresletet generál majd a piacon, ami újabb nyomást helyezhet az árakra.

Wirth arra is figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten megrongálódott olaj- és gázipari infrastruktúra helyreállítása több tízmilliárd dollárba kerülhet, ami szintén az árak emelkedése irányába hat. Ugyanakkor megjegyezte: ha a konfliktus elhúzódik, és világgazdasági lassulást vagy recessziót idéz elő, akkor a kereslet csökkenése részben ellensúlyozhatja a kínálati sokk hatásait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

