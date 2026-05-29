vagyonadósságmegtakarítás

Gyarapodtak a magyar háztartások az elmúlt 15 évben

Az elmúlt másfél évtizedben történelmi mértékben nőtt a magyar háztartások pénzügyi vagyona egy friss elemzés szerint. A megtakarítás, az állampapír- és befektetési eszközállomány jelentős bővülése nyomán a magyar lakosság pénzügyi helyzete nemzetközi összehasonlításban is látványosan javult.

Lengyel Gabriella
2026. 05. 29. 11:47
Illusztráció
A megtakarítások és az adósságok különbségeként adódik a nettó pénzügyi vagyon. Ez a mutató utal a családok hosszú távú anyagi biztonságának mértékére. A háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között 71 százalékról 115 százalékra nőtt. Ez 44 százalékpontos növekedést jelent. Arra a kérdésre, hogy ez arányaiban mit jelent, hogyan kell értékelni, az elemzők kiemelik: a 2010 és 2025 közötti időszak a maga 44 százalékpontos GDP-arányos lakossági pénzügyi vagyonnövekedésével több mint dupla akkora mértékű gyarapodást hozott a magyar családoknak, mint a megelőző 15 év.

2024-ben az európai uniós országok többségében (a 27 országból 16-ban) a háztartások nettó pénzügyi vagyona meghaladta az adott ország GDP-jének nagyságát. A legtöbb nettó megtakarítással

  • a dán (285 százalék), 
  • a svéd (255 százalék) és 
  • az olasz (223 százalék) háztartások rendelkeztek ebben az évben,
  • a legkevesebbel pedig a lengyel (71 százalék), a román (56 százalék) és a szlovák (44 százalék) háztartások.

A szakértők felsorolják, hogy a növekedés folyamatát egyszerre támogatta a lakossági megtakarítások gyors bővülése, az állampapírpiac tudatos fejlesztése, valamint a háztartások eladósodottságának jelentős csökkenése. Nemzetközi összevetésben Magyarország mára a középmezőny élére került, a régión belül pedig a legerősebb pénzügyi stabilitású háztartási szektorral rendelkezik. Az adatok arra utalnak, hogy a magyar családok az elmúlt években uniós összehasonlításban is kiemelkedően magas megtakarítási hajlandóságot mutattak, ami nemzetközi összehasonlításban is kedvező képet fest a magyar megtakarítási trendekről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

