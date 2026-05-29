Egymásnak estek a frakciók a közgyűlésben, miközben Budapest pénzügyi helyzete tovább romlik

Politikai üzengetések, egymásra mutogatás és látványos szócsaták uralták a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülését. Miközben a városvezetés történelmi lehetőségről beszél az új kormánnyal való együttműködésben, a főváros továbbra is súlyos pénzügyi, közlekedési és közbiztonsági problémákkal küzd.

2026. 05. 29. 17:16
Szóba került a Kőbánya-Kispest buszterminál gyalogosbiztonsága is, amelynek felülvizsgálatát egy korábbi súlyos baleset után kezdeményezték. Balogh Balázs (Tisza) szerint a jelenlegi kialakítás nem veszi figyelembe a gyalogosforgalmat, ezért a közlekedési rend átalakítása válhat szükségessé.

A közgyűlés ülésén több szimbolikus és politikai ügy is előkerült. A DK például környezetbarátabb augusztus 20-i tűzijátékot sürgetett, míg a Podmaniczky Mozgalom a reklámplakátok számának csökkentését és a használaton kívüli telefonfülkék eltávolítását vetette fel.

Éles szóváltás alakult ki a trafikrendszer ügyében is. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a dohányboltrendszert támadva kijelentette:

A trafikrendszert nem a dohányzás visszaszorítására hozták létre, hanem arra, hogy az alsó-középparasztjaiknak kifizessék a jussaikat.

A közbiztonsági beszámoló során a BRFK vezetése arról számolt be, hogy csökkent a legtöbb bűncselekménytípus száma Budapesten, ugyanakkor továbbra is súlyos problémát jelent a gyorshajtás, az illegális autóversenyzés és a kábítószer-terjesztés. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány világossá tette:

Nincs helye Budapesten az átalakított sportautóknak és annak, hogy Budapest útjait versenyzésre használják.

A Pride biztosítása is politikai vitát váltott ki. A rendőrfőkapitány közölte: a 2026-os rendezvény esetében nem találtak tiltó okot, ezért azt tudomásul vették.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
