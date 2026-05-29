Egymásnak estek a frakciók a közgyűlésben, miközben Budapest pénzügyi helyzete tovább romlik

Szóba került a Kőbánya-Kispest buszterminál gyalogosbiztonsága is, amelynek felülvizsgálatát egy korábbi súlyos baleset után kezdeményezték. Balogh Balázs (Tisza) szerint a jelenlegi kialakítás nem veszi figyelembe a gyalogosforgalmat, ezért a közlekedési rend átalakítása válhat szükségessé.

A közgyűlés ülésén több szimbolikus és politikai ügy is előkerült. A DK például környezetbarátabb augusztus 20-i tűzijátékot sürgetett, míg a Podmaniczky Mozgalom a reklámplakátok számának csökkentését és a használaton kívüli telefonfülkék eltávolítását vetette fel.

Éles szóváltás alakult ki a trafikrendszer ügyében is. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a dohányboltrendszert támadva kijelentette:

A trafikrendszert nem a dohányzás visszaszorítására hozták létre, hanem arra, hogy az alsó-középparasztjaiknak kifizessék a jussaikat.

A közbiztonsági beszámoló során a BRFK vezetése arról számolt be, hogy csökkent a legtöbb bűncselekménytípus száma Budapesten, ugyanakkor továbbra is súlyos problémát jelent a gyorshajtás, az illegális autóversenyzés és a kábítószer-terjesztés. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány világossá tette:

Nincs helye Budapesten az átalakított sportautóknak és annak, hogy Budapest útjait versenyzésre használják.

A Pride biztosítása is politikai vitát váltott ki. A rendőrfőkapitány közölte: a 2026-os rendezvény esetében nem találtak tiltó okot, ezért azt tudomásul vették.