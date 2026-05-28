Eldőlhet az uniós pénzek sorsa, mindenkit érinthetnek a Brüsszel által elvárt reformok

Vége lehet a rezsicsökkentésnek?

Az adórendszerrel kapcsolatban a kutató kifejtette: az Európai Bizottság elsősorban az Orbán-kormány által bevezetett extraprofitadók megszüntetését várja el. Ezek főként külföldi energiaszolgáltatókat és multinacionális cégeket érintettek. Korábban Orbán Viktor is erre utalt, amikor azt mondta, hogy a multiktól az extraprofitot elvette, és az embereknek adta rezsicsökkentés formájában. Máthé Réka Zsuzsánna kifejtette:

Brüsszel álláspontja az, hogy az uniós belső piac szabályaival nem összeegyeztethető, ha egy ország saját gazdasági szereplőinek kedvezve, bizonyos külföldi piaci szereplőkre külön terheket vet ki.

A kutató hangsúlyozta: a migrációval vagy a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos viták nem a helyreállítási alapokhoz, hanem a kohéziós forrásokhoz kapcsolódnak, ezek tehát később kerülhetnek majd elő.

A látszat elkerülése

A szakértő arról is beszélt, hogy rendkívül nehéz objektíven megállapítani, az előző kormány mennyiben teljesítette már a feltételeket. Mint fogalmazott, az Európai Bizottság nem pusztán azt vizsgálja, hogy megtörtént-e egy adott intézkedés, hanem azt is, hogy mennyire tartja eredményesnek az adott reformot vagy beruházást.

Ez a rendszer szerinte bizonyos fokú szubjektivitást is lehetővé tesz, emiatt fordulhatott elő, hogy folyamatosan újabb elvárásokat fogalmaztak meg az Orbán-kormánynak.

Máthé Réka Zsuzsánna párhuzamot vont Lengyelországgal is. Felidézte: a Donald Tusk vezette lengyel kormány hatalomra kerülése után az Európai Bizottság gyorsan jóváhagyta a korábban befagyasztott forrásokat. A szakértő szerint Magyarország esetében az Európai Bizottság most igyekszik majd elkerülni annak látszatát, hogy eddig kizárólag politikai okokból tartotta volna vissza a pénzeket.