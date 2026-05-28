Lengyelország szigorított, Németország felé indulnak az ukrán menekültek

Ezzel szemben Németország továbbra is bőkezű ellátást biztosít az ukrán menekülteknek. A Németországban tartózkodó mintegy 1,35 millió ukrán többsége úgynevezett Bürgergeld támogatást kap, emellett az állam fedezi lakhatási, fűtési és egészségügyi költségeiket is.

Német biztonsági jelentések szerint már most érzékelhető az átrendeződés. A beszámolók alapján az illegális határátlépések jelentős részét ukrán állampolgárok követik el a keleti határszakaszokon. A dokumentum szerint különösen sok a katonakorú férfi, akik hivatalosan nem hagyhatnák el Ukrajnát.

Polen kürzt die Sozialleistungen für die 960.000 ukrainischen Flüchtlinge. Jetzt machen sich viele weiter auf den Weg nach Deutschland, um vom Sozialsystem zu profitieren. Die Sicherheitsbehörden fürchten, dass es noch mehr werden.

Lengyelország megelégelte az ukránoknak nyújtott juttatásokat

A Donald Tusk vezette lengyel kormány a közvélemény nyomására döntött a támogatások csökkentéséről. Lengyelországban ugyanis egyre erősebb az elégedetlenség az ukrán menekültek további befogadásával és a nekik nyújtott juttatásokkal kapcsolatban.

Két fiatal ukrán nő ukrán zászlókkal a vállukon ül egy padon Karlsruhe belvárosában, Baden-Württembergben, Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A német hatóságok ugyanakkor attól tartanak, hogy a folyamat nem áll meg. A jelentések szerint nemcsak ukránok, hanem más migránscsoportok is Lengyelországon keresztül próbálnak Németországba jutni. Különösen afgán, pakisztáni, szomáliai és eritreai migránsok jelenhetnek meg nagyobb számban a német határoknál.