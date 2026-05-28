Lengyelország szigorított, Németország felé indulnak az ukrán menekültek

Ezzel szemben Németország továbbra is bőkezű ellátást biztosít az ukrán menekülteknek. A Németországban tartózkodó mintegy 1,35 millió ukrán többsége úgynevezett Bürgergeld támogatást kap, emellett az állam fedezi lakhatási, fűtési és egészségügyi költségeiket is.
Német biztonsági jelentések szerint már most érzékelhető az átrendeződés. A beszámolók alapján az illegális határátlépések jelentős részét ukrán állampolgárok követik el a keleti határszakaszokon. A dokumentum szerint különösen sok a katonakorú férfi, akik hivatalosan nem hagyhatnák el Ukrajnát.
Lengyelország megelégelte az ukránoknak nyújtott juttatásokat
A Donald Tusk vezette lengyel kormány a közvélemény nyomására döntött a támogatások csökkentéséről. Lengyelországban ugyanis egyre erősebb az elégedetlenség az ukrán menekültek további befogadásával és a nekik nyújtott juttatásokkal kapcsolatban.
A német hatóságok ugyanakkor attól tartanak, hogy a folyamat nem áll meg. A jelentések szerint nemcsak ukránok, hanem más migránscsoportok is Lengyelországon keresztül próbálnak Németországba jutni. Különösen afgán, pakisztáni, szomáliai és eritreai migránsok jelenhetnek meg nagyobb számban a német határoknál.
