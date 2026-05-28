LengyelországNémetországukrán menekültekszociális juttatás

Lengyelország szigorított, Németország felé indulnak az ukrán menekültek

Egyre több ukrán menekült hagyhatja el Lengyelországot Németország irányába, miután a varsói kormány jelentősen csökkentette a számukra nyújtott szociális támogatásokat – erről számolt be német sajtóértesülések alapján több lap is.

Magyar Nemzet
Forrás: Junge Freiheit2026. 05. 28. 14:28
Ukrajnából elmenekült emberek a lengyel–ukrán határon a lengyelországi Korczowában Fotó: Darek Delmanowicz Forrás: PAP/AFP
Ezzel szemben Németország továbbra is bőkezű ellátást biztosít az ukrán menekülteknek. A Németországban tartózkodó mintegy 1,35 millió ukrán többsége úgynevezett Bürgergeld támogatást kap, emellett az állam fedezi lakhatási, fűtési és egészségügyi költségeiket is.

Német biztonsági jelentések szerint már most érzékelhető az átrendeződés. A beszámolók alapján az illegális határátlépések jelentős részét ukrán állampolgárok követik el a keleti határszakaszokon. A dokumentum szerint különösen sok a katonakorú férfi, akik hivatalosan nem hagyhatnák el Ukrajnát.

Lengyelország megelégelte az ukránoknak nyújtott juttatásokat

A Donald Tusk vezette lengyel kormány a közvélemény nyomására döntött a támogatások csökkentéséről. Lengyelországban ugyanis egyre erősebb az elégedetlenség az ukrán menekültek további befogadásával és a nekik nyújtott juttatásokkal kapcsolatban.

Két fiatal ukrán nő ukrán zászlókkal a vállukon ül egy padon Karlsruhe belvárosában, Baden-Württembergben, Németországban  (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A német hatóságok ugyanakkor attól tartanak, hogy a folyamat nem áll meg. A jelentések szerint nemcsak ukránok, hanem más migránscsoportok is Lengyelországon keresztül próbálnak Németországba jutni. Különösen afgán, pakisztáni, szomáliai és eritreai migránsok jelenhetnek meg nagyobb számban a német határoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

