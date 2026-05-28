A közel-keleti válságot is megérzi a Magyar Suzuki, de huszonkét alkalom után idén is piacvezető lenne

A vállalatnál jelenleg mintegy 3000 ember dolgozik. Az elmúlt években egyre több külföldi munkavállaló érkezett, főként Indiából és a Fülöp-szigetekről. A vezetés szerint a több mint 150 külföldi dolgozó stabilitást hozott a termelésben.

A cég az elmúlt három évben jelentős béremeléseket hajtott végre:

2024-ben 18 százalékos, 2025-ben 10 százalékos,

az idei üzleti évben pedig átlagosan 11 százalékos fizetésemelést

biztosított a munkavállalóknak. Ez hozzájárult az esztergomi vállalatnál mért jelentős reálbér-növekedéshez.

A közel-keleti válság már most drágítja a működést

A vállalat vezetői elismerték: a közel-keleti konfliktusok már érezhető hatással vannak a működésre. Emelkednek a logisztikai költségek, valamint drágulnak a petrolkémiai alapanyagok és a műanyagipari termékek is.

Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes szerint

a következő hónapokban további költségnövekedés várható, ugyanakkor a cég célja továbbra is az, hogy ezt lehetőség szerint ne hárítsák át a vásárlókra.

Sakai Fumito közölte: a Suzuki a 2026-os üzleti tervben mintegy 130 milliárd jenes tartalékot különített el a válság okozta többletköltségek kezelésére. A vállalat bízik abban, hogy a várható árbevétel-növekedés részben ellensúlyozhatja a drágulást.

A cégvezetés szerint ugyanakkor az értékesítési eredményeket is befolyásolhatja a geopolitikai bizonytalanság és a nemzetközi gazdasági környezet alakulása.