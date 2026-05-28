Magyar Suzuki Zrt

A közel-keleti válságot is megérzi a Magyar Suzuki, de huszonkét alkalom után idén is piacvezető lenne

Továbbra is meghatározó szereplője a hazai autópiacnak a 35 éves Magyar Suzuki: az esztergomi gyártó 2025-ben immár 22. alkalommal végzett az új személyautók piacának élén Magyarországon, még amellett is, hogy árbevétele 8 százalékkal elmaradt a tavalyelőtti évitől. A vállalat ugyanakkor egyre komolyabb kihívásokkal néz szembe az autóipari átalakulása, az elektrifikáció és a közel-keleti konfliktusok miatt emelkedő költségek következtében. A Suzukinál ígérik: mindent megtesznek, hogy költségeik növekedését ne terheljék át a vásárlókra.

Munkatársunktól
2026. 05. 28. 14:19
A Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyáráról készült távlati felvétel Forrás: Wikipedia Commons
A vállalatnál jelenleg mintegy 3000 ember dolgozik. Az elmúlt években egyre több külföldi munkavállaló érkezett, főként Indiából és a Fülöp-szigetekről. A vezetés szerint a több mint 150 külföldi dolgozó stabilitást hozott a termelésben.

A cég az elmúlt három évben jelentős béremeléseket hajtott végre: 

  • 2024-ben 18 százalékos, 2025-ben 10 százalékos, 
  • az idei üzleti évben pedig átlagosan 11 százalékos fizetésemelést 

biztosított a munkavállalóknak. Ez hozzájárult az esztergomi vállalatnál mért jelentős reálbér-növekedéshez.

A közel-keleti válság már most drágítja a működést

A vállalat vezetői elismerték: a közel-keleti konfliktusok már érezhető hatással vannak a működésre. Emelkednek a logisztikai költségek, valamint drágulnak a petrolkémiai alapanyagok és a műanyagipari termékek is.

Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes szerint 

a következő hónapokban további költségnövekedés várható, ugyanakkor a cég célja továbbra is az, hogy ezt lehetőség szerint ne hárítsák át a vásárlókra.

Sakai Fumito közölte: a Suzuki a 2026-os üzleti tervben mintegy 130 milliárd jenes tartalékot különített el a válság okozta többletköltségek kezelésére. A vállalat bízik abban, hogy a várható árbevétel-növekedés részben ellensúlyozhatja a drágulást.

A cégvezetés szerint ugyanakkor az értékesítési eredményeket is befolyásolhatja a geopolitikai bizonytalanság és a nemzetközi gazdasági környezet alakulása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

