Ritka nagy bajba került ez az európai ország, egyelőre nem látni, hogyan kerülnék el a katasztrófát

Lengyelország népessége az 1990-ben jegyzett 38,07 millióról tavaly 37,33 millióra csökkent. Egyúttal észlelhető a társadalom öregedése is: a lakosság átlagos életkora tavaly 43,8 év volt az 1990-ben jegyzett 32,3 évhez képest. Az utóbbi évek során növekedett a lengyelek átlagos élethossza – a férfiak esetében ez tavaly 75,4 év, a nők esetében 82,5 év volt.
Népességfogyással és a társadalom elöregedésével küzd Lengyelország. A születési ráta folyamatosan csökken: 1990-ben 1,99-et, tavaly pedig 1,068-at tett ki – írta a money.pl lengyel gazdasági szakportál a lengyel statisztikai hivatal (GUS) legfrissebb adataira hivatkozva.
Az alkalmazotti koron túli, idősebb emberek aránya 1990-ben 12,8 százalékot, tavaly pedig már 24,1 százalékot tett ki. Csökkent viszont a kiskorúak (0–17 évesek) aránya, amely 1990-ben 29 százalék, tavaly pedig csak 17,7 százalék volt a teljes népességben. Arról nem esett szó, hogy milyen intézkedéseket tesznek azért, hogy a drasztikusan romló adatok pozitív változást mutassanak.
