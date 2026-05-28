lengyelszázalékos

Ritka nagy bajba került ez az európai ország, egyelőre nem látni, hogyan kerülnék el a katasztrófát

Népességfogyással és a társadalom elöregedésével küzd Lengyelország. A születési ráta folyamatosan csökken: 1990-ben 1,99-et, tavaly pedig 1,068-at tett ki – írta a money.pl lengyel gazdasági szakportál a lengyel statisztikai hivatal (GUS) legfrissebb adataira hivatkozva.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 28. 14:11
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelország népessége az 1990-ben jegyzett 38,07 millióról tavaly 37,33 millióra csökkent. Egyúttal észlelhető a társadalom öregedése is: a lakosság átlagos életkora tavaly 43,8 év volt az 1990-ben jegyzett 32,3 évhez képest. Az utóbbi évek során növekedett a lengyelek átlagos élethossza – a férfiak esetében ez tavaly 75,4 év, a nők esetében 82,5 év volt.

Az alkalmazotti koron túli, idősebb emberek aránya 1990-ben 12,8 százalékot, tavaly pedig már 24,1 százalékot tett ki. Csökkent viszont a kiskorúak (0–17 évesek) aránya, amely 1990-ben 29 százalék, tavaly pedig csak 17,7 százalék volt a teljes népességben. Arról nem esett szó, hogy milyen intézkedéseket tesznek azért, hogy a drasztikusan romló adatok pozitív változást mutassanak.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu