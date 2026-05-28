Liszt ÜnnepMüpakoncert

Több mint húsz év után ismét a Müpában lép fel az Egyesült Államok egyik legjobb szimfonikus zenekara

Liszt Ferenc meg nem alkuvó, a művészetet mindenek fölé emelő szellemisége a 2021-es alapítás óta kiemelt jelentőséggel bír a fesztivál szervezői számára, így ehhez hűen idén ősszel is sokszínű, műfaji határokat feszegető produkciók érkeznek Budapestre. A kortárs komolyzene kiemelkedő együttesei és kísérletező, új utakat kereső előadások is szerepelnek a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjai között. Az októberi összművészeti fesztivál elsőként meghirdetett eseményeire már meg is válthatják jegyeiket a kultúra elkötelezett hívei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 15:00
A FrenÁk Társulat legújabb, FrenÉsie című darabját is bemutatják Fotó: Liszt Ünnep
Fülei Balázs és Szalai András Liszt-inspirációk című estjét az idős mester alkotásai ihlették. A művészek zenei meditációra invitálják a közönséget a Budapest Music Centerbe, ahol az En Rêve – Liszt Inspirations (Álomban – Liszt-inspirációk) című, Liszt kései zongoraműveinek cimbalom-zongora átdolgozásait tartalmazó anyaguk debütál.

Az elektronikus zene szerelmesei sem maradnak élmények nélkül októberben, hiszen a Magyar Zene Házában lép fel a műfaj egyik legnehezebben kategorizálható és leginnovatívabb formációja, az Autechre. Rob Brown és Sean Booth duója 1987 óta keres és teremt új utakat az elektronikus tánczenében, amelyet a közönség nem szokványos környezetben, kivilágítatlan koncertteremben élvezhet.

A fesztiválon lesz látható a FrenÁk Társulat legújabb, FrenÉsie című darabja. A produkció a valóság fogalmát boncolgatja, azt, hogy mennyire vagyunk képesek átlépni saját fantáziavilágunkból a jelen történéseibe. Ugyancsak a Liszt Ünnepen debütál a Duna Művészegyüttes új előadása, amely a költészetből és a képzőművészetből is inspirálódva a sokszínű cigány művészet változatos arcait mutatja be. A Göncöl zenekarral karöltve, Farkas Franciska, Szilvási István, Horváth Pákó és Balogh Dominik közreműködésével élhetjük át a roma kultúrára jellemző szenvedélyt és életszeretetet.

A Liszt Ünnep idén sem marad irodalom nélkül, sőt a zene és az irodalom egymásra hatását is megtapasztalhatjuk. A Müpa Fesztivál Színházában a márciusban hetvenedik életévét betöltő Tihanyi László előtt tiszteleg a Liszt Ünnep. A közönség a hazai zenei élet meghatározó komponistájának rendkívül gazdag életművéből a legújabb, Vaskazetta című művet is megismerheti, amely Móra Ferenc titkos szerelmi kapcsolatát dolgozza fel levelezéseken és Móra művein keresztül.

Október 15. és 18. között a Nemzeti Táncszínházban a hazai és a világirodalmi élet aktuális alkotóival és legizgalmasabb könyvújdonságaival várja a könyvek szerelmeseit az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál, amelyen mások mellett a következő alkotókkal találkozhatunk: Bernardo Atxaga, Steinunn Sigurðardóttir, Beatriz Serrano, Földényi F. László, Háy János, Szvoren Edina, valamint Závada Pál. 2025-ben Tóth Marcsi Erdő van idebenn című könyve kapta a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. Az elsőkönyves szerzőt – aki több mint tíz évig formálta regénnyé történetét – a Müpa Üvegtermében Valuska László kérdezi majd többek között a kötet megszületésének folyamatáról, jövőbeni terveiről, valamint a vidéki létről.

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
