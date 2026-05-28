Erősen vérzett a férfi, akire a dunaújvárosi lépcsőházban találtak rá, egy gyanútlan bejelentő jóindulatán múlt az élete

A rendőrök megállapították, hogy egy 42 éves férfi azért jelent meg a társasházban, mert sérelmezte, hogy az élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik kisebb társasággal. A helyszínen szóváltás, aztán dulakodás alakult ki a pár tagjai között.

A konfliktusba beavatkozó lakóra az elkövető egy késsel több alkalommal rátámadt, a 63 éves férfi megsérült. Az elsődleges adatok alapján az alkalmazott eszközre és az érintett testtájékra figyelemmel a cselekmény alkalmas volt az élet kioltására.