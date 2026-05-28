Kiderült a kereskedő titka, ezért tudta jó áron adni a csodabicikliket

Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője. Jánky Judit közölte, hogy az 59 éves férfi a Keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletében használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette.

Forrás: MTI2026. 05. 28. 13:14
Kiderült, hogy a vádlott a kerékpárokat pár nappal korábban Münchenben lopta el. A férfi ezzel más által elkövetett bűncselekményből származó vagyont szerzett meg, amit úgy hirdetett eladásra interneten, hogy az eredetét nem tudta igazolni.

A kerékpárok közül a vádlott hármat értékesített, de a vevők személyéről és az eladásról semmilyen irattal nem rendelkezik, az adásvételek a vállalkozás könyvelésébe nem kerültek bele.

A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a vagyonelkobzás mellett felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
