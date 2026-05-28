Olyan durva hallucinációi voltak a férfinak, hogy a két testvére sem tudta megakadályozni, hogy kivégezze a saját édesanyját

Az ítéleti tényállás lényege szerint a vádlott 2023. augusztus 13-án, egy fesztiválon többféle kábítószert és alkoholt fogyasztott. A férfi bódult állapotban érkezett másnap 5 órakor otthonába, amelyet közösen használt szüleivel és két fiútestvérével. Az elkövető hallucinálni kezdett, ezért egy késsel felületi sérüléseket okozott magának. A férfi alvó édesanyja hálószobájába ment, akit brutálisan többször megszúrt.

A sértett védekezni próbált, és kiáltozott, így a segítségére sietett a két testvér, akik a kést elvették, és a férfit a földre teperték. A mentők megkezdték a sértett ellátását, aki azonban a helyszínen meghalt.