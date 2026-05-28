fővárosi törvényszékítélettestvérédesanya

Olyan durva hallucinációi voltak a férfinak, hogy a két testvére sem tudta megakadályozni, hogy kivégezze a saját édesanyját

Brutális ügy.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 28. 13:15
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a vádlott 2023. augusztus 13-án, egy fesztiválon többféle kábítószert és alkoholt fogyasztott. A férfi bódult állapotban érkezett másnap 5 órakor otthonába, amelyet közösen használt szüleivel és két fiútestvérével. Az elkövető hallucinálni kezdett, ezért egy késsel felületi sérüléseket okozott magának. A férfi alvó édesanyja hálószobájába ment, akit brutálisan többször megszúrt. 

A sértett védekezni próbált, és kiáltozott, így a segítségére sietett a két testvér, akik a kést elvették, és a férfit a földre teperték. A mentők megkezdték a sértett ellátását, aki azonban a helyszínen meghalt.

A Fővárosi Törvényszék az elkövetőt különös kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 18 év fegyházbüntetésre, és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte, egyben kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához a napokban előterjesztett másodfokú indítványával az elsőfokú ítélet helybenhagyását kezdeményezte.

Az elkövető letartóztatásban várja az ítélőtáblai eljárás befejezését.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu