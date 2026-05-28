Az ukrán külügyminiszter tövig nyomná a gázt az EU-csatlakozás ügyében

Ukrajna azt szeretné, ha az Európai Unió már júniusban megnyitná az összes csatlakozási tárgyalási klasztert Kijev előtt. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ország megérdemli ezt az elismerést, miközben az EU-nak is szüksége van Ukrajnára. A tárgyalások egyik legfontosabb akadálya továbbra is a magyar kisebbség helyzete, amelyet Budapest kulcsfontosságú feltételként említ az előrelépéshez. Szibiha szerint ugyanakkor a Magyarországgal kialakuló új, kedvező kétoldalú kapcsolatok most olyan lehetőséget teremtenek, amelyet az európai szövetségeseknek nem szabad elszalasztaniuk.

2026. 05. 28. 13:10
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Forrás: AFP
Az ülésen Szibiha elsősorban arról beszélt, hogyan lehetne erősíteni Európa szerepét a béketörekvésekben, valamint szóba került Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása és a tárgyalási klaszterek megnyitása is. Emellett az Oroszországgal szembeni szankciós nyomás fokozásáról és Ukrajna védelmi szükségleteinek biztosításáról is egyeztettek.

A külügyminiszter arra szólította fel kollégáit, hogy haladéktalanul hozzanak döntést mind a hat tárgyalási klaszter júniusi megnyitásáról Ukrajna számára. A miniszter szerint az ukránoknak szükségük van erre az elismerésre, és meg is érdemlik azt. Ukrajnának szüksége van az EU-ra – és az EU-nak is szüksége van Ukrajnára

– közölte a külügyminisztérium sajtószolgálata.

Szibiha szerint a Magyarországgal kialakuló új, kedvező kétoldalú kapcsolatok most olyan lehetőséget teremtenek, amelyet az európai szövetségeseknek nem szabad elszalasztaniuk.

Közben sajtóértesülések arról számoltak be, hogy az Európai Bizottság június 16-án várhatóan csak az első tárgyalási klaszter megnyitását javasolja majd Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamatában. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy Budapest csak akkor támogatja az első klaszter megnyitását, ha az ukrajnai magyar kisebbség megkapja azokat a jogokat, amelyek más európai uniós országok kisebbségeit is megilletik.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
