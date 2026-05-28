Az ukrán külügyminiszter tövig nyomná a gázt az EU-csatlakozás ügyében

Az ülésen Szibiha elsősorban arról beszélt, hogyan lehetne erősíteni Európa szerepét a béketörekvésekben, valamint szóba került Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása és a tárgyalási klaszterek megnyitása is. Emellett az Oroszországgal szembeni szankciós nyomás fokozásáról és Ukrajna védelmi szükségleteinek biztosításáról is egyeztettek.
A külügyminiszter arra szólította fel kollégáit, hogy haladéktalanul hozzanak döntést mind a hat tárgyalási klaszter júniusi megnyitásáról Ukrajna számára. A miniszter szerint az ukránoknak szükségük van erre az elismerésre, és meg is érdemlik azt. Ukrajnának szüksége van az EU-ra – és az EU-nak is szüksége van Ukrajnára
– közölte a külügyminisztérium sajtószolgálata.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!