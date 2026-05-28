Így lesznek első- és másodrendű országok Európában: van, akit ez nem zavar

Az egyre nyilvánvalóbb kritikák ellenére Brüsszel továbbra is elkötelezett, az Euractiv számára pedig egy forrás megerősítette, hogy június 16-án Brüsszel javasolja az Ukrajna és Moldova EU-tagságáról szóló első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Bár a tagság pontos feltételeiről továbbra is vita folyik, a csatlakozás folyamata egyértelmű.

Az EU-csatlakozási tárgyalások hat különböző, úgynevezett „klaszterre” oszlanak, amelyek az uniós jog területeit vagy „fejezeteit” tág tematikus szakpolitikai területekbe csoportosítják.

Minden egyes klaszter megnyitásához mind a 27 EU-kormány egyhangú jóváhagyása szükséges, és a vétók is megállíthatják a tárgyalások előrehaladását, ha a tagjelölt országokról úgy ítélik meg, hogy visszaesnek a reformok terén. Az első ilyen „tárgyalási témakör” az EU alapvető demokratikus, gazdasági és intézményi pilléreit érinti.

