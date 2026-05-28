Így lesznek első- és másodrendű országok Európában: van, akit ez nem zavar

Mindazonáltal a precedens alapján az új tagállamok fokozatos csatlakozása nem jelentene jogi problémát. Az új EU-tagállamok, főként a közép- és keleti országokból, a 2004-től kezdődő összes EU-bővítés után átmeneti korlátozásokkal szembesültek a szabad mozgást illetően.
Albánia nem egyedül sürgeti a tagságot
Az elmúlt időszakban ismét előkerült Ukrajna csatlakozásának a kérdése. Brüsszel ugyan továbbra is gyorsított pályán szeretné felvenni Ukrajnát a blokkba, azonban ezt már a legtöbb EU-s vezető is elutasítja. Nemrég a német kancellár, Friedrich Merz beszélt arról, hogy Ukrajnával egy úgynevezett társulási megállapodást kellene kötni a csatlakozás helyett.
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy Ukrajna részt venne az EU-s egyeztetéseken, szavazati joga azonban nem lenne. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan elutasította, és továbbra is teljes jogú tagságot követel.
