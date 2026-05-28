Brüsszeladóbeszedéseladósodás

Mindenkit eladósítanának: Brüsszel gigászi költekezésre és új sarcokra készül

Miközben Európa több országában megszorításokkal próbálják csökkenteni a kiadásokat, Brüsszel rekordméretű költségvetésre készül. Az Európai Bizottság 45 százalékkal növelné az uniós büdzsét, miközben új adókat és közös uniós hitelfelvételt is előkészít.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 9:52
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság minden korábbinál nagyobb költségvetést akar, miközben új adókat és közös uniós adósságot is előkészít 

– állítja egy friss tanulmány. 
A kritikusok szerint Brüsszel egyre több válságot használ fel arra, hogy növelje hatáskörét és pénzügyi mozgásterét.

Minden eddiginél nagyobb költekezést terveznek

Miközben Európa számos fővárosában megszorításokkal próbálják kordában tartani a kiadásokat, az Európai Bizottság történelmi léptékű költségvetés-növelésre készül.

A 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keret összege elérheti az 1,763 billió eurót, ami 45 százalékkal haladná meg a jelenlegi költségvetési ciklus szintjét. A növekedés mértéke a korábbi számok tükrében válik igazán látványossá. A 2000 és 2006 közötti időszakban az uniós költségvetés még 712 milliárd eurót tett ki, ezt követően 975 milliárd euróra, majd 1,082 billió euróra emelkedett, jelenleg pedig 1,211 billió eurón áll. A mostani tervek szerint ez az összeg 1,763 billió euróra nőne.

Brüsszel a geopolitikai kihívásokkal, Kína erősödésével, a klímaváltozással és a közös európai védelemmel indokolja a bővítést. A kritikusok szerint azonban az Európai Bizottság gyakorlatilag minden válsághelyzetet arra használ fel, hogy növelje pénzügyi mozgásterét, hatásköreit és politikai befolyását.

Szükségtelenül szórják a pénzt

Az Epicenter liberális agytröszthálózat tanulmánya arra jutott, hogy a tervezett növekedés jelentős része elkerülhető lenne. A Neue Zürcher Zeitung birtokába került elemzés szerint az uniós költségvetésből mintegy 220 milliárd eurót lehetne lefaragni úgy, hogy közben az Európai Uniónak egyetlen alapvető feladatáról sem kellene lemondania. 

A szerzők szerint az 1,76 billió eurós keret helyett 1,54 billió euró is elegendő lenne.

Újabb sarcot vetnének ki a tagállamokra

A tervek között szerepel egy vállalati árbevételre kivetett uniós adó, egy EU-szintű dohányadó, az elektromos és elektronikai hulladékokra kivetett illeték, valamint a műanyagadó emelése. A tanulmány készítői szerint ezek az intézkedések komoly kockázatokat hordoznak. Úgy vélik, az uniós árbevételadó rontaná Európa versenyképességét, a dohányadó sértené a tagállamok szuverenitását, az elektronikai hulladékokra kivetett illeték pedig a szabályozási kudarcokat alakítaná át bevételi forrássá.

Kollektívan adósítanák el Európát

A tanulmány egyik legérzékenyebb pontja a közös uniós hitelfelvétel kérdése. Brüsszel a jövőben rendszeresen alkalmazná a közös uniós kötvényeket, amelyeket eddig elsősorban rendkívüli válsághelyzetek kezelésére használtak.

A szerzők szerint ez gyengítené a költségvetési fegyelmet, a terheket a jövő generációira hárítaná, és tovább gyorsítaná a döntéshozatal központosítását Brüsszelben. A vita így már nem csupán a pénzről, hanem az Európai Unió jövőbeli hatalmi szerepéről is szól.

Rámutattak, hogy az EU egyre több olyan területet finanszíroz, amely szerintük nem kapcsolódik közvetlenül a közös piachoz. Ide sorolják többek között a mezőgazdasági támogatásokat, a kohéziós alapokat, a migrációs kiadásokat, a klímaszociális alapokat, valamint a digitális és energetikai átállás támogatását. Véleményük szerint ezek az intézkedések inkább újraelosztási politikát jelentenek, mintsem a belső piac erősítését.

A tanulmány az uniós tisztviselők nyugdíjrendszerét is bírálja. A szerzők szerint a jelenlegi rendszer túl nagy terhet rak a jövő generációira, ezért egy másik, tőkefedezeti alapú modellt javasolnak. A szerzők szerint az Európai Uniónak nem újabb alapokra, programokra, adókra és közös hitelekre kellene építenie, hanem inkább az egységes piac erősítésére, a bürokrácia csökkentésére és Európa versenyképességének javítására kellene koncentrálnia.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu