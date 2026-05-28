Megvan a nyár első nagy dobása, a Premier League-ből igazol a Barcelona
A Barcelona megállapodott a Newcastle Uniteddel Anthony Gordon átigazolásáról. Az angol válogatott támadóért 80 millió eurót fizet a Barcelona, az üzlet részeként pedig továbbértékesítési részesedésről szóló záradék is bekerül a szerződésbe.
