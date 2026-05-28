Roland GarrosGenerációkNovak Djokovicstenisz

Djokovics a „fia” ellen készül, aki nagyon várta ezt a pillanatot

Novak Djokovics és Joao Fonseca között húsz év a korkülönbség, mégis egymás útjába kerültek a Roland Garroson: a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb klasszis a harmadik fordulóban az Alacarazt és Sinnert követő generáció egyik nagyobb ígéretével találkozik. A 19 éves brazil teniszező élete első ötszettes győzelmével jutott el addig a meccsig, amelyről saját bevallása szerint régóta álmodott.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 7:40
Vajon Novak Djokovics Joao Fonseca nótáját is elhegedüli? Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
Fonseca: „Ezt az élményt akartam az életemben”

Fonseca nem titkolta, hogy régóta vágyott erre a lehetőségre. A brazil játékos elmondta, edzőjével többször beszélt arról, hogy szeretne Djokovics ágára kerülni, mert tudja: nem biztos, hogy erre még sokáig lesz esélye.

Mindig azt mondtam az edzőmnek, hogy Novak ágára akarok kerülni, mert tudom, hogy erre már nincs esélyem túl sokáig. Egyszerűen szerettem volna ezt az élményt az életemben

vallotta be Fonseca.

A 19 éves brazil hozzátette, élvezni szeretné a pillanatot, hiszen számára már az is álom, hogy a Roland Garros harmadik fordulójában szerepelhet.

– Azt hiszem, egyszerűen élvezni fogom. A Roland Garroson, a harmadik fordulóban lenni számomra álom. Élvezni fogok minden pillanatot egy példakép, a sportág valaha volt legjobbja (GOAT) ellen. Remélem, nagyszerű meccset tudok játszani – mondta Fonseca.

Djokovics tehát egy olyan ellenféllel találkozik, aki akár a fia is lehetne, de aki nem fél a pillanattól, hanem régóta várta azt. A Roland Garros harmadik fordulójának egyik legjobban várt mérkőzése következik: a régi nagy bajnok és az új generáció egyik legfényesebb tehetsége egymás ellen.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

