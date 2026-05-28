Djokovics a „fia” ellen készül, aki nagyon várta ezt a pillanatot

Fonseca: „Ezt az élményt akartam az életemben”

Fonseca nem titkolta, hogy régóta vágyott erre a lehetőségre. A brazil játékos elmondta, edzőjével többször beszélt arról, hogy szeretne Djokovics ágára kerülni, mert tudja: nem biztos, hogy erre még sokáig lesz esélye.

Mindig azt mondtam az edzőmnek, hogy Novak ágára akarok kerülni, mert tudom, hogy erre már nincs esélyem túl sokáig. Egyszerűen szerettem volna ezt az élményt az életemben

– vallotta be Fonseca.

A 19 éves brazil hozzátette, élvezni szeretné a pillanatot, hiszen számára már az is álom, hogy a Roland Garros harmadik fordulójában szerepelhet.

– Azt hiszem, egyszerűen élvezni fogom. A Roland Garroson, a harmadik fordulóban lenni számomra álom. Élvezni fogok minden pillanatot egy példakép, a sportág valaha volt legjobbja (GOAT) ellen. Remélem, nagyszerű meccset tudok játszani – mondta Fonseca.

Djokovics tehát egy olyan ellenféllel találkozik, aki akár a fia is lehetne, de aki nem fél a pillanattól, hanem régóta várta azt. A Roland Garros harmadik fordulójának egyik legjobban várt mérkőzése következik: a régi nagy bajnok és az új generáció egyik legfényesebb tehetsége egymás ellen.



