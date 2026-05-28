Magyar PéterBrüsszelTisza-kormány

Magyar Péter a milliárdos ügyek miatt elhagyta az országot

Brüsszelbe indult a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette: Az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást az Európai Bizottság elnökével sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Több EU-s tisztviselő egyébként arról beszélt, hogy a hazánknak járó forrásokat nem szabad rögtön feloldani

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 7:07
Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
A találkozó kulcskérdése az Európai Unió által korábban befagyasztott magyar uniós források (több ezer milliárd forint) ügye. Magyar Péter már a választási győzelem után prioritásként kezelte ezt a kérdést. Korábbi találkozóin és telefonbeszélgetésein Von der Leyen is jelezte, hogy gyors haladást várnak a jogállamisági reformok terén, hogy a pénzek mielőbb megérkezhessenek Magyarországra.

Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint a tárgyalások célja egyértelmű: gyors eredmények az Európai Bizottsággal, hogy a magyar emberek minél hamarabb érezzék a változást. 

Magyar Péter és Ursula von der Leyen egyébként egészen mást ért politikai megállapodás alatt.

Nem sokkal a magyar választások után több EU-s tisztviselő is arról beszélt, hogy a hazánknak járó forrásokat nem szabad rögtön feloldani, miután a kormányváltás még nem szüntette meg a fennálló jogállamisági problémákat.

Brüsszel feltehetően igyekszik elkerülni, hogy úgy járjon mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök esetében, ahol előbb oldották fel a forrásokat, mint ahogy a Brüsszel által elvárt reformok megvalósultak volna.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
