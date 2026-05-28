A találkozó kulcskérdése az Európai Unió által korábban befagyasztott magyar uniós források (több ezer milliárd forint) ügye. Magyar Péter már a választási győzelem után prioritásként kezelte ezt a kérdést. Korábbi találkozóin és telefonbeszélgetésein Von der Leyen is jelezte, hogy gyors haladást várnak a jogállamisági reformok terén, hogy a pénzek mielőbb megérkezhessenek Magyarországra.
Magyar Péter a milliárdos ügyek miatt elhagyta az országot
Brüsszelbe indult a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette: Az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást az Európai Bizottság elnökével sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Több EU-s tisztviselő egyébként arról beszélt, hogy a hazánknak járó forrásokat nem szabad rögtön feloldani
Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint a tárgyalások célja egyértelmű: gyors eredmények az Európai Bizottsággal, hogy a magyar emberek minél hamarabb érezzék a változást.
Magyar Péter és Ursula von der Leyen egyébként egészen mást ért politikai megállapodás alatt.
Nem sokkal a magyar választások után több EU-s tisztviselő is arról beszélt, hogy a hazánknak járó forrásokat nem szabad rögtön feloldani, miután a kormányváltás még nem szüntette meg a fennálló jogállamisági problémákat.
Brüsszel feltehetően igyekszik elkerülni, hogy úgy járjon mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök esetében, ahol előbb oldották fel a forrásokat, mint ahogy a Brüsszel által elvárt reformok megvalósultak volna.
