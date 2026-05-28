Magyar Péter a milliárdos ügyek miatt elhagyta az országot

Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint a tárgyalások célja egyértelmű: gyors eredmények az Európai Bizottsággal, hogy a magyar emberek minél hamarabb érezzék a változást.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen egyébként egészen mást ért politikai megállapodás alatt.

Nem sokkal a magyar választások után több EU-s tisztviselő is arról beszélt, hogy a hazánknak járó forrásokat nem szabad rögtön feloldani, miután a kormányváltás még nem szüntette meg a fennálló jogállamisági problémákat.

Brüsszel feltehetően igyekszik elkerülni, hogy úgy járjon mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök esetében, ahol előbb oldották fel a forrásokat, mint ahogy a Brüsszel által elvárt reformok megvalósultak volna.