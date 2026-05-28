Szörnyű vallomást tett a szír terrorista: csak azt bánja, hogy nem ölt meg több embert

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Ausztriában azt a 24 éves szíriai férfit, aki a villachi késes terrortámadás során megölt egy 14 éves fiút és további öt embert súlyosan megsebesített. A vádlott a bíróság előtt semmilyen megbánást nem tanúsított, nyíltan az Iszlám Állam híveként beszélt magáról, és kijelentette, hogy újra elkövetné a támadást. A fokozott biztonsági intézkedések mellett zajló tárgyaláson az esküdtszék terrorcselekmények, gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt mondta ki bűnösnek.

2026. 05. 28. 8:06
Gyászolók Villachban Forrás: AFP
A tavalyi villachi késes támadásban egy 14 éves diák életét vesztette, további öt ember pedig súlyosan megsérült.

A nyomozók rekonstruálása szerint a támadás mindössze 84 másodpercig tartott, az első szúrás és az elkövető elfogása között pedig hat perc telt el. 

A vádlott a bíróság előtt beismerő vallomást tett, ugyanakkor semmiféle megbánást nem mutatott.

Kezdetben annyit mondott: „Már mindent elmondtam.” Később nyíltan hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek, és kijelentette, hogy semmit sem bán. Azt mondta, ugyanígy újra elkövetné a támadást, sőt még több embert ölne meg. Elmondása szerint legalább tíz emberrel akart végezni, és 14 és 45 év közötti férfiakat szemelt ki célpontnak, „ahogyan azt az Iszlám Állam előírja”.

Amikor a bíró arról kérdezte, hol kellene létrejönnie az általa elképzelt Iszlám Államnak, a férfi úgy válaszolt: „Az egész világon.” Hozzátette, hogy továbbra is elkötelezettnek érzi magát a terrorszervezet küldetése mellett, és részt akart venni egy iszlám állam létrehozásában.

 

A tárgyalást rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg. A 24 éves vádlott golyóálló üveg mögött ült, miközben erősen felfegyverzett rendőrök őrizték. Az eljárás idejére külön üvegkabint építettek a tárgyalóteremben. A tárgyalás megfigyelői szerint a férfi mosolygott, amikor levetítették a helyszíni rekonstrukcióról készült videót.

A nyomozás szerint a szíriai férfi három hónap alatt, az interneten keresztül radikalizálódott.

Saját elmondása alapján eredetileg azért menekült el Szíriából, hogy elkerülje a katonai besorozást. „Akkoriban féltettem az életemet” – mondta korábban a rendőröknek. Ausztriában azonban az Iszlám Állam támogatójává vált.

Az igazságügyi pszichiáter „szörnyűséges tettnek” nevezte a támadást, amely szerinte nem magyarázható pszichés betegséggel vagy mentális zavarral. Úgy fogalmazott, a vallási fanatizmus egyszerűen felfoghatatlan.

„Az ember csak áll mellette, és azt kérdezi magától: ilyen is létezik?”
Az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott, az esküdtek pedig rövid tanácskozás után helytadtak a kérésnek. Az ítélet nem jogerős, a szíriai férfi fellebbezhet.

