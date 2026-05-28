Szörnyű vallomást tett a szír terrorista: csak azt bánja, hogy nem ölt meg több embert

A tavalyi villachi késes támadásban egy 14 éves diák életét vesztette, további öt ember pedig súlyosan megsérült.
A nyomozók rekonstruálása szerint a támadás mindössze 84 másodpercig tartott, az első szúrás és az elkövető elfogása között pedig hat perc telt el.
A vádlott a bíróság előtt beismerő vallomást tett, ugyanakkor semmiféle megbánást nem mutatott.
Kezdetben annyit mondott: „Már mindent elmondtam.” Később nyíltan hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek, és kijelentette, hogy semmit sem bán. Azt mondta, ugyanígy újra elkövetné a támadást, sőt még több embert ölne meg. Elmondása szerint legalább tíz emberrel akart végezni, és 14 és 45 év közötti férfiakat szemelt ki célpontnak, „ahogyan azt az Iszlám Állam előírja”.
Amikor a bíró arról kérdezte, hol kellene létrejönnie az általa elképzelt Iszlám Államnak, a férfi úgy válaszolt: „Az egész világon.” Hozzátette, hogy továbbra is elkötelezettnek érzi magát a terrorszervezet küldetése mellett, és részt akart venni egy iszlám állam létrehozásában.
