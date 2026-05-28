Szörnyű vallomást tett a szír terrorista: csak azt bánja, hogy nem ölt meg több embert

A tavalyi villachi késes támadásban egy 14 éves diák életét vesztette, további öt ember pedig súlyosan megsérült.

A nyomozók rekonstruálása szerint a támadás mindössze 84 másodpercig tartott, az első szúrás és az elkövető elfogása között pedig hat perc telt el.

A vádlott a bíróság előtt beismerő vallomást tett, ugyanakkor semmiféle megbánást nem mutatott.

Kezdetben annyit mondott: „Már mindent elmondtam.” Később nyíltan hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek, és kijelentette, hogy semmit sem bán. Azt mondta, ugyanígy újra elkövetné a támadást, sőt még több embert ölne meg. Elmondása szerint legalább tíz emberrel akart végezni, és 14 és 45 év közötti férfiakat szemelt ki célpontnak, „ahogyan azt az Iszlám Állam előírja”.

Heute startete in Österreich vor dem Landgericht Klagenfurt der Prozess gegen den 24-jährigen Syrer Ahmad G., der am 15. Februar 2025 in der Innenstadt von Villach mehrere Menschen mit einem Messer angriff. Der 14-jährige Alex wurde bei dem Angriff getötet, weiter fünf Menschen… pic.twitter.com/8b4dKc8NZ1 — Yvonne Kussmann (@YveK22) May 27, 2026