Ukrajna előtt a háború után is súlyos kihívások állnak

A háború katonai szempontból Ukrajna számára kedvezőbb képet mutat, mint korábban: a dróntechnológia fejlődése, valamint a nyugati támogatások lehetővé tették, hogy az ukrán haderő több területen is sikeresen tartsa vissza az orosz előrenyomulást.

Elemzők szerint Oroszország egyre nagyobb veszteségeket szenved, miközben a háborús céljai továbbra sem teljesülnek, írja a lap.

A háború ára

A katonai helyzet javulása ellenére Ukrajna hátországában súlyos problémák jelentkeznek. A kritikus infrastruktúra sérülékeny, az energiaellátás időszakosan akadozik, a lakosság pedig rendszeres légitámadások és áramkimaradások között él. A gazdaság ugyan részben alkalmazkodott a háborús körülményekhez, de a munkaerő-kínálat jelentősen csökkent, ami lassítja a növekedést.

Komoly társadalmi problémát jelent a korrupció és az intézményi bizalom gyengülése is. Több, a kormányzatot érintő korrupciós ügy megingatta a politikai elit hitelességét, és a közvélemény-kutatások szerint a lakosság egy része már nem elsősorban a háborús terhek, hanem a politikai rendszer működésével kapcsolatos elégedetlenség miatt veszít motivációjából.

Az elemzések szerint a társadalom három fő csoportra osztható: aktív hazafias támogatókra, bizonytalan középre, valamint egy növekvő, kiábrándult rétegre, amelyet leginkább az intézményi bizalmatlanság és a korrupció keserít el.

A kényszersorozás hatása az ukrán társadalomra

A mozgósítás kérdése is egyre érzékenyebb. Bár az ukrán hadsereg részben teljesíti utánpótlási céljait, a kényszersorozás körüli visszaélések és igazságtalanságérzet tovább feszíti a társadalmat. Egyes beszámolók szerint a sorozás elől több tízezren bujkálnak, mások pedig külföldre próbálnak távozni.