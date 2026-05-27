Rendkívüli

Nem akarnak blokádot a taxisok a BL-döntő hétvégéjén

Ukrajnaháborúállamintézményrendszerkihívás

Ukrajna előtt a háború után is súlyos kihívások állnak

Ukrajna számára Oroszország legyőzése mellett legalább ugyanilyen hatalmas feladat lesz a háború utáni állam működőképességének és demokratikus intézményeinek megerősítése – derül ki egy nemzetközi elemzésből.

Magyar Nemzet
Forrás: The Economist2026. 05. 27. 15:01
Egy súlyosan megrongálódott bevásárlóközpont Kijevben, Ukrajnában, 2026. május 24-én, az orosz csapások után Fotó: Ori Aviram Forrás: Middle East Images/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború katonai szempontból Ukrajna számára kedvezőbb képet mutat, mint korábban: a dróntechnológia fejlődése, valamint a nyugati támogatások lehetővé tették, hogy az ukrán haderő több területen is sikeresen tartsa vissza az orosz előrenyomulást. 

Elemzők szerint Oroszország egyre nagyobb veszteségeket szenved, miközben a háborús céljai továbbra sem teljesülnek, írja a lap. 

A háború ára

A katonai helyzet javulása ellenére Ukrajna hátországában súlyos problémák jelentkeznek. A kritikus infrastruktúra sérülékeny, az energiaellátás időszakosan akadozik, a lakosság pedig rendszeres légitámadások és áramkimaradások között él. A gazdaság ugyan részben alkalmazkodott a háborús körülményekhez, de a munkaerő-kínálat jelentősen csökkent, ami lassítja a növekedést.

Komoly társadalmi problémát jelent a korrupció és az intézményi bizalom gyengülése is. Több, a kormányzatot érintő korrupciós ügy megingatta a politikai elit hitelességét, és a közvélemény-kutatások szerint a lakosság egy része már nem elsősorban a háborús terhek, hanem a politikai rendszer működésével kapcsolatos elégedetlenség miatt veszít motivációjából.

Az elemzések szerint a társadalom három fő csoportra osztható: aktív hazafias támogatókra, bizonytalan középre, valamint egy növekvő, kiábrándult rétegre, amelyet leginkább az intézményi bizalmatlanság és a korrupció keserít el.

A kényszersorozás hatása az ukrán társadalomra

A mozgósítás kérdése is egyre érzékenyebb. Bár az ukrán hadsereg részben teljesíti utánpótlási céljait, a kényszersorozás körüli visszaélések és igazságtalanságérzet tovább feszíti a társadalmat. Egyes beszámolók szerint a sorozás elől több tízezren bujkálnak, mások pedig külföldre próbálnak távozni.

Rendszeressé váltak a kényszersorozási akciók Ukrajnában  (Fotó: AFP)

A politikai életben is feszültségek láthatók. A háborús helyzet miatt választásokra jelenleg nincs esély, ugyanakkor a belső hatalmi viták, valamint a korrupciós botrányok tovább élezik a helyzetet. Kritikus hangok szerint a politikai vezetés egyre centralizáltabb működése és a rivális szereplők háttérbe szorítása hosszú távon gyengítheti az intézményi egyensúlyt.

Egyes elemzők szerint Ukrajna jövője azon múlik, képes lesz-e a háborús ellenállás mellett működőképes, átlátható és demokratikus államot építeni. A kilátások vegyesek: miközben a katonai túlélés esélye nő, a társadalmi és politikai kihívások a háború után akár még összetettebb feladat elé állíthatják az országot.

A pesszimistább értékelések szerint Ukrajna egy elhúzódó háború után sérült, de még működőképes államként kerülhet ki a konfliktusból; mások viszont úgy vélik, hogy a nemzeti identitás és a külső támogatás erősítheti az ország hosszú távú stabilitását és nemzetközi szerepét.

Borítókép: Egy súlyosan megrongálódott bevásárlóközpont Kijevben, Ukrajnában, 2026. május 24-én, az orosz csapások után (Fotó: Middle East Images/AFP/Ori Aviram)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu