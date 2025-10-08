választástörvényUkrajnaháborúparlament

Itt a bizonyíték: Zelenszkij retteg a választástól

Az ukrán parlament szerdai ülésén elfogadott határozat kimondja: a háborús állapot fennállása idején nem tarthatók meg helyi önkormányzati választások, ezért a jelenlegi képviselő-testületek és polgármesterek hivatalban maradnak a konfliktus befejezéséig. A döntést törvényjavaslatként a 14031-es számon nyilvántartott határozatként fogadták el.

Szabó István
Forrás: ZN.ua2025. 10. 08. 16:31
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben Fotó: Tetiana Dzhafarova Forrás: AFP
A Rada 14031-es határozata egyértelmű: a háborús agresszió és az emiatt elrendelt hadiállapot ellehetetleníti a választások előkészítését és lebonyolítását oly módon, hogy az megfeleljen a nemzeti jogszabályoknak és az európai demokratikus választási szabványoknak, írja a ZN.ua.

Választás
Az ukrán törvényhozók Kijevben, a parlament ülésén (Fotó: AFP/Andrij Nesterenko)

A dokumentum szerint ezért az időben esedékes helyhatósági voksolásokat el kell halasztani, a felelősség a választások lehetetlenné válásáért pedig az agresszor Oroszországot terheli. 

A határozat értelmében amíg a háború folytatódik és a hadiállapot hatályban marad a 2020-as rend szerint megválasztott falusi, községi, városi, járási és megyei tanácsok, valamint a települési vezetők teljes jogkörrel dolgoznak tovább, kivéve azokat, akik mandátumuk lejárta vagy jogszerűen bekövetkezett megszűnése miatt már nem tölthetik be tisztségüket.

Az új testületek megválasztásáról és a helyi voksolás időpontjáról a háború lezárulása, illetve a hadiállapot megszűnése után döntenek majd a vonatkozó alkotmányos és törvényi előírások szerint.

A döntést a parlamentben 308 képviselő támogatta, ezzel az ukrán parlament deklarálta, hogy a jelenlegi körülmények közt a választások lebonyolítása nem lenne biztonságos, szabad és tiszta.

A határozat lényegében rögzíti: a demokrácia fenntartása a háború alatt más eszközökkel történik, és a választások megtarthatósága csak a teljes és fenntartható béke biztosítása után jöhet szóba.

Választások: Gyakorlati kihívások a választások útjában?

Az elemzők és a civil szervezetek szerint nem pusztán politikai döntésről van szó: a helyi voksolás szervezése gyakorlati akadályokba ütközik. 

Független szakértők szerint a biztonság garantálása, a választói névjegyzékek frissítése, a harctéren szolgáló katonák és a külföldre, illetve belső menekülttáborokba kényszerült több millió elmozdult választópolgár részvétele mind megoldandó technikai és jogi feladatokat jelent, olyan kihívásokat, amelyek meghaladják a háború sújtotta körülmények között rendelkezésre álló kapacitásokat.

A határozat indoklása külön kiemeli: az ország biztonsági állapota, valamint a választási adminisztráció feltételeinek hiánya miatt bármilyen kísérlet a voksolás megtartására a választási szabványok súlyos megsértéséhez vezethetne ez pedig aláásná a helyi önkormányzatok legitimitását és a demokratikus eljárások hitelességét.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

