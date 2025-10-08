Itt a bizonyíték: Zelenszkij retteg a választástól

A határozat értelmében amíg a háború folytatódik és a hadiállapot hatályban marad a 2020-as rend szerint megválasztott falusi, községi, városi, járási és megyei tanácsok, valamint a települési vezetők teljes jogkörrel dolgoznak tovább, kivéve azokat, akik mandátumuk lejárta vagy jogszerűen bekövetkezett megszűnése miatt már nem tölthetik be tisztségüket.

Az új testületek megválasztásáról és a helyi voksolás időpontjáról a háború lezárulása, illetve a hadiállapot megszűnése után döntenek majd a vonatkozó alkotmányos és törvényi előírások szerint.

A döntést a parlamentben 308 képviselő támogatta, ezzel az ukrán parlament deklarálta, hogy a jelenlegi körülmények közt a választások lebonyolítása nem lenne biztonságos, szabad és tiszta.

A határozat lényegében rögzíti: a demokrácia fenntartása a háború alatt más eszközökkel történik, és a választások megtarthatósága csak a teljes és fenntartható béke biztosítása után jöhet szóba.

Választások: Gyakorlati kihívások a választások útjában?

Az elemzők és a civil szervezetek szerint nem pusztán politikai döntésről van szó: a helyi voksolás szervezése gyakorlati akadályokba ütközik.

Független szakértők szerint a biztonság garantálása, a választói névjegyzékek frissítése, a harctéren szolgáló katonák és a külföldre, illetve belső menekülttáborokba kényszerült több millió elmozdult választópolgár részvétele mind megoldandó technikai és jogi feladatokat jelent, olyan kihívásokat, amelyek meghaladják a háború sújtotta körülmények között rendelkezésre álló kapacitásokat.

A határozat indoklása külön kiemeli: az ország biztonsági állapota, valamint a választási adminisztráció feltételeinek hiánya miatt bármilyen kísérlet a voksolás megtartására a választási szabványok súlyos megsértéséhez vezethetne ez pedig aláásná a helyi önkormányzatok legitimitását és a demokratikus eljárások hitelességét.