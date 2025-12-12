BundesligaGulácsi PéterWilli OrbánSchäfer AndrásRB Leipzig

Megszakadt Gulácsi szép sorozata, ennek egy magyar válogatott játékos is örül

A lassan csordogáló első félidő után a másodikban beindultak az események az Union Berlin és az RB Leipzig összecsapásán a Bundesliga 14. fordulójának pénteki játéknapján. Gulácsi Péter három gólt kapott a térfélcsere után, így a Schäfer Andrást is bevető hazaiak váratlanul simán, 3-1-re győztek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 22:32
Gulácsi Péter kapuját háromszor is bevette az Union Berlin Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak egy olyan párharc volt az előző idényben a Bundesligában, amikor egyik csapat sem tudott begyötörni egy gólt sem a másik kapujába: az RB Leipzigé és az Union Berliné, Lipcsében és a német fővárosban is 0-0-s döntetlen született. Gulácsi Péter aligha bánt volna egy újabb nullát, amellyel folytathatta volna remek sorozatát: az Union Berlin elleni pénteki bajnoki előtt bő 280 percen keresztül nem vette be senki a kapuját a Bundesligában. Természetesen most is az ő nevével kezdődött az RB Leipzig összeállítása, Willi Orbán pedig előtte, a védők között kapott helyet. Schäfer András viszont csak a kispadon kezdte a „magyaros rangadót” a hazaiaknál.

Az Union Berlin váratlan vereséget mért Gulácsi Péterékre
Az Union Berlin váratlan vereséget mért Gulácsi Péterékre Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Az első negyed óra alapján könnyen elképzelhető volt, hogy ezúttal is 0-0 kerül majd a jegyzőkönyvbe, lipcsei fölény mellett veszélyes helyzetet egyik oldalon sem láthattunk. A 17. percben Yan Diomande unta meg a gurigázást, remek szólóval jelentkezett. A hazai védők nem tudtak mit kezdeni vele, hármukon is átverekedte magát, ám a kapuson már nem tudta, a lövését bravúrral hárította Frederik Rönnow. Az ezt követő szögletnél újra az ő remeklésére volt szükség, Christoph Baumgartner fejesének is útjába állt.

Az RB Leipzig a mezőnyfölénye ellenére további ziccerekig nem jutott az első félidőben. A másik oldalon Gulácsinak egy gyengécske lövés hárításán kívül más dolga nem akadt, bár a szünet előtt egy beadásnál Janik Haberer lövése kevéssel tévesztett kaput.

Gulácsi hibázott, de a gólokról nem tehetett

A térfélcsere után Gulácsi hibája majdnem gólhoz vezetett, de megúszta ezt a Lipcse. Az első félidőben csak a védekezésre koncentráló Union Berlin viszont a második félidőre rákapcsolt, és ennek gyorsan meg is lett a gyümölcse: hazai labdavesztés után Oliver Burke iramodott meg, egy remek csellel átverte Castello Lukebát, amit a tizenhatos vonaláról egy csodálatos lövés követett a jobb felsőbe az 57. percben.

Az RB Leipzig eddig semmit sem csinált a második félidőben, az egyenlítő gólt mégis gyorsan összehozta. Az addig stabil lábakon álló hazai védelem megingását kihasználva Conrad Harder találta meg Tidiam Gomist, aki kilőtte a rövid sarkot a 60. percben.

A mondjuk ki unalmas első félidő után a másodikban ide-oda kapkodhattuk a fejünket. Mire ugyanis a 67. percben a magyar válogatott középpályása, Schäfer András a pályára lépett volna, újra az Union vezetett. A szintén csereként beállt Christopher Trimmel ívelt középre, Ilyas Ansah a 64. percben befejelte a következő gólt. Később még Schäfer is tesztelte egy lövéssel Gulácsit, de ekkor nem változott az eredmény, csak a 93. percben, amikor Tim Skarke bevitte a végső ütést, amellyel 3-1-re nyertek a berliniek. 

Az Union két vereség után először gyűjtötte be a három pontot, és a Bundesliga 14. fordulójának nyitómérkőzése után átmenetileg felugrott a nyolcadik helyre. Az RB Leipzig maradt második, de vasárnap a Borussia Dortmund megelőzheti, ha diadalmaskodik Freiburgban. Az éllovas Bayern München pedig tizenegy pontra elléphet a lipcseiektől, hacsak vasárnap a Mainz nem áll az útjába.

Bundesliga, 14. forduló

péntek:

  • Union Berlin–RB Leipzig 3-1 (0-0)

szombat:

  • Eintracht Frankfurt–FC Augsburg 15.30 (tv: Aréna4)
  • 1899 Hoffenheim–Hamburger SV 15.30
  • Borussia Mönchengladbach–VfL Wolfsburg 15.30
  • St. Pauli–Heidenheim 15.30
  • Bayer Leverkusen–1. FC Köln 18.30 (tv: Aréna4)

vasárnap:

  • SC Freiburg–Borussia Dortmund 15.30 (tv: Aréna4)
  • Bayern München–FSV Mainz 05 17.30 (tv: Match4)
  • Werder Bremen–VfB Stuttgart 19.30

Minden meccsnap ünnepnek számít

A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.  Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.