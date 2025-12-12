Megszakadt Gulácsi szép sorozata, ennek egy magyar válogatott játékos is örül

Csak egy olyan párharc volt az előző idényben a Bundesligában, amikor egyik csapat sem tudott begyötörni egy gólt sem a másik kapujába: az RB Leipzigé és az Union Berliné, Lipcsében és a német fővárosban is 0-0-s döntetlen született. Gulácsi Péter aligha bánt volna egy újabb nullát, amellyel folytathatta volna remek sorozatát: az Union Berlin elleni pénteki bajnoki előtt bő 280 percen keresztül nem vette be senki a kapuját a Bundesligában. Természetesen most is az ő nevével kezdődött az RB Leipzig összeállítása, Willi Orbán pedig előtte, a védők között kapott helyet. Schäfer András viszont csak a kispadon kezdte a „magyaros rangadót” a hazaiaknál.

Az Union Berlin váratlan vereséget mért Gulácsi Péterékre Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Az első negyed óra alapján könnyen elképzelhető volt, hogy ezúttal is 0-0 kerül majd a jegyzőkönyvbe, lipcsei fölény mellett veszélyes helyzetet egyik oldalon sem láthattunk. A 17. percben Yan Diomande unta meg a gurigázást, remek szólóval jelentkezett. A hazai védők nem tudtak mit kezdeni vele, hármukon is átverekedte magát, ám a kapuson már nem tudta, a lövését bravúrral hárította Frederik Rönnow. Az ezt követő szögletnél újra az ő remeklésére volt szükség, Christoph Baumgartner fejesének is útjába állt.

Az RB Leipzig a mezőnyfölénye ellenére további ziccerekig nem jutott az első félidőben. A másik oldalon Gulácsinak egy gyengécske lövés hárításán kívül más dolga nem akadt, bár a szünet előtt egy beadásnál Janik Haberer lövése kevéssel tévesztett kaput.

Gulácsi hibázott, de a gólokról nem tehetett

A térfélcsere után Gulácsi hibája majdnem gólhoz vezetett, de megúszta ezt a Lipcse. Az első félidőben csak a védekezésre koncentráló Union Berlin viszont a második félidőre rákapcsolt, és ennek gyorsan meg is lett a gyümölcse: hazai labdavesztés után Oliver Burke iramodott meg, egy remek csellel átverte Castello Lukebát, amit a tizenhatos vonaláról egy csodálatos lövés követett a jobb felsőbe az 57. percben.

Az RB Leipzig eddig semmit sem csinált a második félidőben, az egyenlítő gólt mégis gyorsan összehozta. Az addig stabil lábakon álló hazai védelem megingását kihasználva Conrad Harder találta meg Tidiam Gomist, aki kilőtte a rövid sarkot a 60. percben.

A mondjuk ki unalmas első félidő után a másodikban ide-oda kapkodhattuk a fejünket. Mire ugyanis a 67. percben a magyar válogatott középpályása, Schäfer András a pályára lépett volna, újra az Union vezetett. A szintén csereként beállt Christopher Trimmel ívelt középre, Ilyas Ansah a 64. percben befejelte a következő gólt. Később még Schäfer is tesztelte egy lövéssel Gulácsit, de ekkor nem változott az eredmény, csak a 93. percben, amikor Tim Skarke bevitte a végső ütést, amellyel 3-1-re nyertek a berliniek.

Az Union két vereség után először gyűjtötte be a három pontot, és a Bundesliga 14. fordulójának nyitómérkőzése után átmenetileg felugrott a nyolcadik helyre. Az RB Leipzig maradt második, de vasárnap a Borussia Dortmund megelőzheti, ha diadalmaskodik Freiburgban. Az éllovas Bayern München pedig tizenegy pontra elléphet a lipcseiektől, hacsak vasárnap a Mainz nem áll az útjába.