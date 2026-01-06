Nicolás Maduro fia: A haza jó kezekben van, Papa!

„Amennyiben elfogadottá tesszük az államfők elrablását, akkor egyetlen ország sem marad biztonságban. Ma Venezuelán a sor, de holnap bármely más olyan ország következhet, amely nem hódol be. (...) Nemzetközi jog hiányában az erősebb joga érvényesül” – hangoztatta Nicolás Maduro Guerra a venezuelai parlament alakulóülésén, amelyen Jorge Rodríguezt újraválasztották házelnöknek. Jorge Rodríguez annak a Delcy Rodrígueznek a testvére, akit a venezuelai legfelsőbb bíróság vasárnap kinevezett ügyvivő államfőnek Nicolás Maduro elnök helyére. 2021 óta tölti be a házelnöki tisztséget.

Nicolas Maduro és felesége az Egyesült Államokban állt bíróság elé (Fotó: Anadolu via AFP)

Nicolás Maduro Guerra feltétlen támogatásáról biztosította Delcy Rodríguezt, és kijelentette: biztos abban, hogy az elnöki pár haza fog térni.

A haza jó kezekben van, Papa!

– mondta remegő hangon.

Venezuela népe nem akar sem kiváltságokat, sem engedményeket, viszont tiszteletet követel magának. Béke iránti törekvésünk nem gyengeség, nem kapituláció, hanem szuverén döntésünk

– tette hozzá.