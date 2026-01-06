MaduroemberrablásVenezuela

Nicolás Maduro fia: A haza jó kezekben van, Papa!

Emberrablásnak nevezte Nicolás Maduro Guerra venezuelai parlamenti képviselő hétfőn, hogy apját, Nicolás Maduro elnököt őrizetbe vették egy caracasi amerikai hadműveletben. „A haza jó kezekben van, Papa!” – üzente apjának Maduro fia.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 06. 6:45
Nicolás Maduro Guerra Fotó: AFP
„Amennyiben elfogadottá tesszük az államfők elrablását, akkor egyetlen ország sem marad biztonságban. Ma Venezuelán a sor, de holnap bármely más olyan ország következhet, amely nem hódol be. (...) Nemzetközi jog hiányában az erősebb joga érvényesül” – hangoztatta Nicolás Maduro Guerra a venezuelai parlament alakulóülésén, amelyen Jorge Rodríguezt újraválasztották házelnöknek. Jorge Rodríguez annak a Delcy Rodrígueznek a testvére, akit a venezuelai legfelsőbb bíróság vasárnap kinevezett ügyvivő államfőnek Nicolás Maduro elnök helyére. 2021 óta tölti be a házelnöki tisztséget.

Nicolas Maduro és felesége az Egyesült Államokban állt bíróság elé
Nicolas Maduro és felesége az Egyesült Államokban állt bíróság elé (Fotó: Anadolu via AFP)

Nicolás Maduro Guerra feltétlen támogatásáról biztosította Delcy Rodríguezt, és kijelentette: biztos abban, hogy az elnöki pár haza fog térni. 

A haza jó kezekben van, Papa!

– mondta remegő hangon.

Venezuela népe nem akar sem kiváltságokat, sem engedményeket, viszont tiszteletet követel magának. Béke iránti törekvésünk nem gyengeség, nem kapituláció, hanem szuverén döntésünk

– tette hozzá.

Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest szombatra virradó éjszaka vették őrizetbe amerikai különleges egységek, és az Egyesült Államokba szállították, ahol egy New York-i bíróság előtt kábítószerterrorizmus miatt bíróság elé állították őket. Maduro és felesége mellett Maduro fiát és a jelenlegi és volt belügyminiszterét is az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészettel vádolják. 

Az AVN helyi hírügynökség beszámolója szerint Delcy Rodríguez a nap folyamán meglátogatta az amerikai támadásban megsebesült katonákat. A caracasi katonai kórházban tett látogatására elkísérte Vladimir Padrino védelmi miniszter is.

Borítókép: Nicolás Maduro Guerra (Fotó: AFP)

Fontos híreink

