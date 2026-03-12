Az ukrán kormány pontosította a mozgósítás során alkalmazott értesítési szabályokat. Az új rendelkezés szerint bizonyos esetekben a katonai toborzóközpontok postai úton is elküldhetik a behívókat, ha azokat nem tudják személyesen átadni az érintetteknek. A szabályozás azt is rögzíti, mikor tekinthető hivatalosan kézbesítettnek a dokumentum – számolt be Znaj.
Már postán küldi a behívókat az ukrán hadsereg
Az ukrán kormány magasabb fordulatra kapcsolta a toborzógépezetet. A behívókat postai úton is kézbesítik azoknak, akiknél nem megoldható a személyes átvétel vagy a TCK toborzók nem találják a megadott lakcímén. A trükk a kézbesítéskor megszabott feltételekben keresendő.
A Bachynsky Partners jogi iroda tájékoztatása szerint a Miniszteri Kabinet pontosította a sorozásra kötelezett személyek és tartalékosok értesítésének eljárását a mozgósítás idején. Ha a TCK emberei nem találják meg az adott személyt, vagy nem tudják aláírás ellenében átadni a dokumentumot, a behívót postai úton is elküldhetik.
Ilyen esetben a küldeményt ajánlott levélként adják fel kézbesítési értesítéssel és a levél tartalmának leírásával.
A kézbesítést postai szolgáltató végzi, amely a gyakorlatban leggyakrabban állami kézbesítő szolgálat. A jogászok szerint a sorozásról és az egységhez történő bevonulásról szóló behívót általában személyesen kell kézbesíteni. Erre rendszerint azután kerül sor, hogy az érintett személy átesett a katonai orvosi bizottság vizsgálatán, valamint – ha szükséges – a szakmai és pszichológiai kiválasztáson.
Előfordul azonban, hogy a személyes kézbesítés nem megoldható, ilyenkor alkalmazzák a postai kézbesítést.
További Külföld híreink
A szabályozás azt is meghatározza, mikor tekinthető kézhez vettnek a dokumentum.
A behívó akkor minősül kézbesítettnek, ha a címzett aláírja a kézbesítési értesítést. Ugyancsak kézbesítettnek számít a dokumentum abban az esetben is, ha a levelet visszaküldik a feladónak azzal a megjegyzéssel, hogy a címzett megtagadta az átvételt vagy nem tartózkodott a megadott címen.
Postai úton elsősorban azok az állampolgárok kaphatják meg a behívót, akiket nem találtak meg lakóhelyükön, akik korábbi behívók ellenére sem jelentek meg a TCK-nál, illetve akik távoli régiókban élnek vagy ideiglenesen nincsenek a bejelentett lakcímükön.
Nagyszabású mozgósítási intézkedések idején ezt a módszert gyakrabban alkalmazzák, mivel így rövidebb idő alatt nagyobb számú embert lehet elérni.
A behívók kiküldése előtt a TCK munkatársai ellenőrzik az érintett állampolgár címét az állami nyilvántartásokban, különösen a sorozásra kötelezettek, katonák és tartalékosok egységes nyilvántartásában.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kövér László: Magyarország szuverenitására és biztonságára az ukrán vezetés agresszív politikája jelenti a legsúlyosabb fenyegetést
Kövér László szerint a fenyegetés nem elfogadható.
Szijjártó Péter: Az EU elveszítette jelentőségét mind a világpolitika, mind a világgazdaság terén
„Magyarországnak fenn kell tartania a szuverenitását.”
Megjelentek a nyerészkedő ukránok a Közel-Keleten
Zelenszkij felajánlotta Ukrajna szakértelmét a drónelhárítás terén.
Szijjártó Péter: Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot
A lépések célja az olcsó orosz energiáról való leválás kikényszerítése, amely szerinte a Tisza Párt politikai törekvéseivel is egybeesik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kövér László: Magyarország szuverenitására és biztonságára az ukrán vezetés agresszív politikája jelenti a legsúlyosabb fenyegetést
Kövér László szerint a fenyegetés nem elfogadható.
Szijjártó Péter: Az EU elveszítette jelentőségét mind a világpolitika, mind a világgazdaság terén
„Magyarországnak fenn kell tartania a szuverenitását.”
Megjelentek a nyerészkedő ukránok a Közel-Keleten
Zelenszkij felajánlotta Ukrajna szakértelmét a drónelhárítás terén.
Szijjártó Péter: Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot
A lépések célja az olcsó orosz energiáról való leválás kikényszerítése, amely szerinte a Tisza Párt politikai törekvéseivel is egybeesik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!