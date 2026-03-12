Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal! – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor megosztott egy videót, amelyben telefonos megbeszélést folytat Czepek Gáborral.

A miniszterelnök azt mondta az államtitkárnak, hogy próbáljon meg kapcsolatba lépni az energetikáért felelős ukrán kormányzati szervekkel. Azt is leszögezte a kormányfő, hogy dokumentálni kell a következőket:

Mi tárgyalni akartunk velük, meg akartuk nézni és velük együtt akartuk megoldani a helyzetet, nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni.

Kijevben a kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség (Fotó: Balázs Attila / MTI )

Czepek Gábor úgy fogalmazott:

Előrelépés lehet, hogy ma az USA-ügyvivővel és az EU-diplomatákkal folyamatos tárgyalásban leszünk, ugyanis ez nemcsak magyar helyzet, hanem európai és régiós helyzet is, hogy az energiahordozónak keletről is jönnie kell, és ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszerítheti majd az ukránokat, hogy reagáljanak.

Erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy valóban abszurd dolog, hogy mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem. Majd hozzátette: ha nem járunk sikerrel, nem tárgyalnak a delegációval Kijevben, akkor legalább nézzék meg a helyszínt – mondta a miniszterelnök Czepek Gábornak.

Jelenleg Kijevben van a magyar energiaügyi delegáció Czepek Gábor vezetésével. Céljuk, hogy a magyar érdeket képviselve a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. A magyar kormány szerint előre bejelentett, hivatalos delegáció érkezett Kijevbe az államtitkár vezetésével, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyaljon. Az ukrán kormány azonban azt állítja, hogy a küldöttség tagjai turistaként léptek be az országba, és nincs egyeztetett hivatalos programjuk.