Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Mi nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, segíteni szeretnénk! – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg telefonbeszélgetését Czepek Gáborral.

2026. 03. 12. 12:21
Illusztráció A Barátság- kőolajvezeték AFP Kisbenedek Attila
Barátság kőolajvezeték
Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal! – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor megosztott egy videót, amelyben telefonos megbeszélést folytat Czepek Gáborral. 

A miniszterelnök azt mondta az államtitkárnak, hogy próbáljon meg kapcsolatba lépni az energetikáért felelős ukrán kormányzati szervekkel. Azt is leszögezte a kormányfő, hogy dokumentálni kell a következőket: 

Mi tárgyalni akartunk velük, meg akartuk nézni és velük együtt akartuk megoldani a helyzetet, nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni. 

Záhony, 2026. március 11. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én. Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség. MTI/Balázs Attila
Kijevben a kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség (Fotó: Balázs Attila / MTI )

Czepek Gábor úgy fogalmazott:

Előrelépés lehet, hogy ma az USA-ügyvivővel és az EU-diplomatákkal folyamatos tárgyalásban leszünk, ugyanis ez nemcsak magyar helyzet, hanem európai és régiós helyzet is, hogy az energiahordozónak keletről is jönnie kell, és ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszerítheti majd az ukránokat, hogy reagáljanak.

Erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy valóban abszurd dolog, hogy mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem. Majd hozzátette: ha nem járunk sikerrel, nem tárgyalnak a delegációval Kijevben, akkor legalább nézzék meg a helyszínt – mondta a miniszterelnök Czepek Gábornak.

Jelenleg Kijevben van a magyar energiaügyi delegáció Czepek Gábor vezetésével. Céljuk, hogy a magyar érdeket képviselve a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. A magyar kormány szerint előre bejelentett, hivatalos delegáció érkezett Kijevbe az államtitkár vezetésével, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyaljon. Az ukrán kormány azonban azt állítja, hogy a küldöttség tagjai turistaként léptek be az országba, és nincs egyeztetett hivatalos programjuk.


