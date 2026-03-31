Rendkívüli

Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Barátság kőolajvezetékBrüsszelUkrajnaTarasz KacskaolajszállításZelenszkij

Zelenszkijék a bolondját járatják Brüsszellel, újabb kifogást találtak ki a Barátság kőolajvezeték ügyében

Zelenszkijék újabb kifogást találtak ki a Barátság kőolajvezeték ügyében: most a biztonsági helyzetre hivatkozva nem engedik be az uniós szakértőket. Most először ismerték el, hogy a vizsgálat valóban meghiúsult. Miközben Kijev továbbra is csak magyarázkodik, Budapest és Pozsony egyre keményebben lép fel: Orbán Viktor nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagjának elfogadását is. Orbán Viktor többször is hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból tartja fent az olajblokádot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 15:50
Zelenszkijék a bolondját járatják Brüsszellel Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kijev újabb kifogást hozott fel a Barátság kőolajvezeték ügyében: az ukrán vezetés szerint a biztonsági helyzet miatt nem engedik be az Európai Bizottság szakértőit a helyszínre. Erről Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes beszélt a BNR Nieuwsradio holland rádióállomásnak adott, március 31-én megjelent interjúban, melyet a Kyiv Independent szemlézett.

Hetek óta rejtegetik a Barátság kőolajvezetéket
Hetek óta nem engedik megközelíteni a Barátság kőolajvezetéket. Fotó: MTI

Ezzel Kijev először ismerte el, hogy az Európai Unió küldöttsége nem tudta megvizsgálni a Közép-Európába orosz nyersolajat szállító csővezetéket. A Barátság kőolajvezeték – amely kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából – január végén állt le. 

Az ukránok szerint egy orosz dróntámadás rongálta meg a kőolajvezetéket. Budapest és Pozsony azonban vitatta ezt a magyarázatot: Orbán Viktor többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból szándékosan halogatja a vezeték kijavítását. A miniszterelnök emiatt nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagjának elfogadását is, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges. Zelenszkij politikai okokból olajblokádot tart fent.

Magyarország és Szlovákia jelezte: a vétót mindaddig fenntartják, amíg az olajszállítás nem indul újra. Brüsszel később arról tájékoztatott, hogy levelet kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, aki elfogadta az EU technikai támogatást és finanszírozást kínáló ajánlatát a működés helyreállítására. 

 

Az Európai Unió még március 18-án egy szakértői csoportot küldött azzal a céllal, hogy felmérjék a vezeték állapotát. 

A feladatuk világos lett volna: technikai értékelést készíteni a károk mértékéről, megbecsülni a javítási költségeket és kidolgozni a rekonstrukciós tervet, ám a küldöttség végül nem kapott hozzáférést a vezetékhez. 

A misszióból ráadásul teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.

Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már két hete a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot

világított rá Deák Dániel korábban.

Tarasz Kacska szerint a késedelem „műszaki biztonsági eljárásoknak” tudható be
Tarasz Kacska szerint a késedelem műszaki biztonsági eljárásoknak tudható be. Fotó: AFP

Itt az újabb magyarázat

Tarasz Kacska szerint a késedelem műszaki biztonsági eljárásoknak tudható be. Az ukrán fél az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások kockázataira hivatkozott, és hangsúlyozta, hogy a szakértőket nem szándékosan akadályozzák.

A probléma az, hogy Oroszország az energetikai infrastruktúránk nagy részét lerombolja: más vezetékeket, gáztárolókat, javítóberendezéseket

– mondta. Hozzátette: – De Magyarország kérésére prioritást élvez a Barátság vezeték, így ez megoldódik. A hónap elején Magyarország saját szakértői csapatot is küldött a csővezeték ellenőrzésére. Zelenszkij azt állította: nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – ez a narratíva azonban összeomlott. 

Orbán Viktor szerint a kialakult helyzet hátterében nem műszaki, hanem politikai okok állnak. 

A magyar kormány álláspontját több ukrán megszólalás is erősíti, amelyek arra utalnak, hogy a szállítás leállítása mögött inkább politikai megfontolások állhatnak. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző például úgy fogalmazott

Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és az ezzel járó nyomásgyakorlás jó lépés volt az ukrán vezetés részéről.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter. Fotó: Markovics Gábor

Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

–  írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Hasonlóan fogalmazott a kormányfő is.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit

mutatott rá Orbán Viktor. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során is egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel.

Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián is egyértelművé tette, hogy a háttérben folyamatos egyeztetés zajlik.

A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Charles Michel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu