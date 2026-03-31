Zelenszkijék a bolondját járatják Brüsszellel, újabb kifogást találtak ki a Barátság kőolajvezeték ügyében

Itt az újabb magyarázat

Tarasz Kacska szerint a késedelem műszaki biztonsági eljárásoknak tudható be. Az ukrán fél az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások kockázataira hivatkozott, és hangsúlyozta, hogy a szakértőket nem szándékosan akadályozzák.

A probléma az, hogy Oroszország az energetikai infrastruktúránk nagy részét lerombolja: más vezetékeket, gáztárolókat, javítóberendezéseket

– mondta. Hozzátette: – De Magyarország kérésére prioritást élvez a Barátság vezeték, így ez megoldódik. A hónap elején Magyarország saját szakértői csapatot is küldött a csővezeték ellenőrzésére. Zelenszkij azt állította: nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – ez a narratíva azonban összeomlott.

Orbán Viktor szerint a kialakult helyzet hátterében nem műszaki, hanem politikai okok állnak.

A magyar kormány álláspontját több ukrán megszólalás is erősíti, amelyek arra utalnak, hogy a szállítás leállítása mögött inkább politikai megfontolások állhatnak. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző például úgy fogalmazott:

Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és az ezzel járó nyomásgyakorlás jó lépés volt az ukrán vezetés részéről.

Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

– írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Hasonlóan fogalmazott a kormányfő is.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit

– mutatott rá Orbán Viktor. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során is egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel.

Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián is egyértelművé tette, hogy a háttérben folyamatos egyeztetés zajlik.

A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt.