Zelenszkijék a bolondját járatják Brüsszellel, újabb kifogást találtak ki a Barátság kőolajvezeték ügyében
Zelenszkijék újabb kifogást találtak ki a Barátság kőolajvezeték ügyében: most a biztonsági helyzetre hivatkozva nem engedik be az uniós szakértőket. Most először ismerték el, hogy a vizsgálat valóban meghiúsult. Miközben Kijev továbbra is csak magyarázkodik, Budapest és Pozsony egyre keményebben lép fel: Orbán Viktor nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagjának elfogadását is. Orbán Viktor többször is hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból tartja fent az olajblokádot.
Kijev újabb kifogást hozott fel a Barátság kőolajvezeték ügyében: az ukrán vezetés szerint a biztonsági helyzet miatt nem engedik be az Európai Bizottság szakértőit a helyszínre. Erről Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes beszélt a BNR Nieuwsradio holland rádióállomásnak adott, március 31-én megjelent interjúban, melyet a Kyiv Independent szemlézett.
Ezzel Kijev először ismerte el, hogy az Európai Unió küldöttsége nem tudta megvizsgálni a Közép-Európába orosz nyersolajat szállító csővezetéket. A Barátság kőolajvezeték – amely kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából – január végén állt le.
Az ukránok szerint egy orosz dróntámadás rongálta meg a kőolajvezetéket. Budapest és Pozsony azonban vitatta ezt a magyarázatot: Orbán Viktor többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból szándékosan halogatja a vezeték kijavítását. A miniszterelnök emiatt nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagjának elfogadását is, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges. Zelenszkij politikai okokból olajblokádot tart fent.
Magyarország és Szlovákia jelezte: a vétót mindaddig fenntartják, amíg az olajszállítás nem indul újra. Brüsszel később arról tájékoztatott, hogy levelet kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, aki elfogadta az EU technikai támogatást és finanszírozást kínáló ajánlatát a működés helyreállítására.
Hetek óta rejtegetik a Barátság kőolajvezetéket
Az Európai Unió még március 18-án egy szakértői csoportot küldött azzal a céllal, hogy felmérjék a vezeték állapotát.
A feladatuk világos lett volna: technikai értékelést készíteni a károk mértékéről, megbecsülni a javítási költségeket és kidolgozni a rekonstrukciós tervet, ám a küldöttség végül nem kapott hozzáférést a vezetékhez.
A misszióból ráadásul teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.
Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már két hete a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot
Tarasz Kacska szerint a késedelem műszaki biztonsági eljárásoknak tudható be. Az ukrán fél az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások kockázataira hivatkozott, és hangsúlyozta, hogy a szakértőket nem szándékosan akadályozzák.
A probléma az, hogy Oroszország az energetikai infrastruktúránk nagy részét lerombolja: más vezetékeket, gáztárolókat, javítóberendezéseket
– mondta. Hozzátette: – De Magyarország kérésére prioritást élvez a Barátság vezeték, így ez megoldódik. A hónap elején Magyarország saját szakértői csapatot is küldött a csővezeték ellenőrzésére. Zelenszkij azt állította: nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – ez a narratíva azonban összeomlott.
Orbán Viktor szerint a kialakult helyzet hátterében nem műszaki, hanem politikai okok állnak.
A magyar kormány álláspontját több ukrán megszólalás is erősíti, amelyek arra utalnak, hogy a szállítás leállítása mögött inkább politikai megfontolások állhatnak. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző például úgy fogalmazott:
Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és az ezzel járó nyomásgyakorlás jó lépés volt az ukrán vezetés részéről.
Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter
Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!
– írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Hasonlóan fogalmazott a kormányfő is.
Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit
