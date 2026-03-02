Orbán BalázshazugságMagyar Péter

Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter!

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ideje, hogy Magyar Péter abbahagyja a színészkedést. Orbán Balázs figyelmeztette a Tisza Párt elnökét: tudják, hogy összejátszanak Zelenszkijjel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 13:52
Magyar Péter
Magyar Péter Forrás: AFP
Orbán Balázs határozott hangvételű közösségimédia-posztjában szólította fel Magyar Pétert, hagyja abba színészkedést. A politikus nem kertelt és egyből falhoz állította az ellenzéki vezetőt, miszerint összejátszik Zelenszkijjel, hazánk energetikai zsarolásában.

Orbán Balázs: ne színészkedjen Magyar Péte
Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter. Fotó: MTI/Bús Csaba

Orbán Balázs továbbá rámutatott arra, hogy műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. 

Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – emlékeztetett a politikai igazgató. Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot – mutatott rá az összefüggésre.

A nemzetközi sajtó szerint folyamatosan tartja a kapcsolatot Zelenszkijvel, és Münchenben a blokád előtt megegyeztek arról, hogy összejátszanak annak érdekében, hogy a választások előtt energiaellátási káosz és benzinár-emelkedés legyen

– jelentette ki Orbán Balázs. Ez elfogadhatatlan! Meg fogjuk védeni Magyarországot! – tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

