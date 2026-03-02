Orbán Balázs határozott hangvételű közösségimédia-posztjában szólította fel Magyar Pétert, hagyja abba színészkedést. A politikus nem kertelt és egyből falhoz állította az ellenzéki vezetőt, miszerint összejátszik Zelenszkijjel, hazánk energetikai zsarolásában.
Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter!
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ideje, hogy Magyar Péter abbahagyja a színészkedést. Orbán Balázs figyelmeztette a Tisza Párt elnökét: tudják, hogy összejátszanak Zelenszkijjel.
Orbán Balázs továbbá rámutatott arra, hogy műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – emlékeztetett a politikai igazgató. Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot – mutatott rá az összefüggésre.
A nemzetközi sajtó szerint folyamatosan tartja a kapcsolatot Zelenszkijvel, és Münchenben a blokád előtt megegyeztek arról, hogy összejátszanak annak érdekében, hogy a választások előtt energiaellátási káosz és benzinár-emelkedés legyen
– jelentette ki Orbán Balázs. Ez elfogadhatatlan! Meg fogjuk védeni Magyarországot! – tette hozzá.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)
