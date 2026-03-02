Magyar Péter orra alá egy helyesírási hibákkal tűzdelt levelet nyomtak, csúcsra járatta a színjátékot a Tisza-elnök + videó

A Tisza Párt elnöke bejelentette: levelet küld Orbán Viktornak, amelyben azt javasolja, hogy együtt látogassanak el Ukrajnába és vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát – számolt be a Hír TV. Magyar Péter sajtótájékoztatón felolvasott néhány sort a levélből és azt javasolta: személyesen és közösen tekintsék meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát és győződjenek meg a tényleges körülményekről.

Magyar Péter levelet írt Orbán Viktornak, de volt egy kis problémája a helyesírással (Forrás: Ripost)

A Tisza Párt elnöke ezután azt is állította: nem igaz az, hogy Volodimir Zelenszkij nem engedi be a magyar és szlovák vizsgálóbizottságot, amit Orbán Viktor javasolt. Magyar Péter azt is állította, hogy őt szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beengedné az országba. Arra a riporteri kérdésre, hogy miből gondolja ezt, a „puding próbája az evés” fordulattal, valamint a Hír TV munkatársának sértegetésével válaszolt. A pártelnök azt is megígérte, a dokumentumot megkapják az újságírók is, előtte azonban ki kell benne javítaniuk a helyesírási hibákat.

Orbán Viktor is reagált a levélre

A levélre Orbán Viktor is reagált közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben megjegyezte: „Hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot, a tényeket mindenki ismeri”. Emlékeztetett: mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit

– mutatott rá, hozzátéve: ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére.

Mint mondta, amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében teszik.

Amit tehetünk továbbra is, ha a magyarok érdekében dolgozunk. Akiktől meg egy ilyen helyzetben csak színjátékra futja, azok meg szégyelljék magukat

– szögezte le Orbán Viktor.