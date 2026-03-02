ukrajnatisza pártMagyar Péter

Megint lebuktak: a Tisza Pártnak nem számít a magyar emberek biztonsága

A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Dömötör Csaba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 16:21
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„Itt a bizonyíték. Az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztéséről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna” – hangsúlyozta Facebook-oldalán a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Péternek nem számít a magyar emberek biztonsága A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Dömötör Csaba.
Magyar Péternek nem számít a magyar emberek biztonsága A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Dömötör Csaba (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.

 – hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve:

Két dologról elszántan hallgat az elfogadott dokumentum. Arról, hogy minden más beszerzési mód számunkra drágább. És arról, hogy a pluszköltséget valakinek ki kell majd fizetnie: mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Dömötör Csaba bejegyzésében úgy fogalmazott:

Ezek után ugyan miért is akarnák, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság vezetéken? Újabb fontos eleme ez annak a csomagnak, amiről a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen. Már ha hagyjuk. Döntés április 12-én.

Korábban írtunk róla, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt, az ukránokkal összejátszva továbbra is a Barátság kőolajvezeték zárva tartása és az orosz energia kivezetése mellett áll ki. Ukrajna a politikai zsarolás részeként azon dolgozik az ellenzékkel karöltve, hogy hazánk ne tudjon tovább orosz energiahordozókat vásárolni.

 

