Megint lebuktak: a Tisza Pártnak nem számít a magyar emberek biztonsága

„Itt a bizonyíték. Az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztéséről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna” – hangsúlyozta Facebook-oldalán a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Péternek nem számít a magyar emberek biztonsága A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Dömötör Csaba (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.

– hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve:

Két dologról elszántan hallgat az elfogadott dokumentum. Arról, hogy minden más beszerzési mód számunkra drágább. És arról, hogy a pluszköltséget valakinek ki kell majd fizetnie: mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Dömötör Csaba bejegyzésében úgy fogalmazott: