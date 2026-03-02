Szijjártó Péter: Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátást

Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, jelen helyzetben ezért a szárazföldi kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Pápán.

Szijjártó Péter aggasztó információkat közölt. Fotó: AFP

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hétvégi eseményeket követően a Közel-Kelet most lángokban áll, miután Irán oda lőtt vissza, ahonnan támadásokat nem kapott.

Leszögezte, hogy ezzel a háború továbbterjedésének veszélye alapvetően fenyegeti a világ biztonságát, mivel Irán olyan arab államokat kever bele ebbe a konfliktusba, amelyek eredendően nem voltak annak részesei.

– Ez egy újabb olyan konfliktus, amely a világ biztonságát veszélyezteti. Ráadásul ez egy olyan konfliktus, amely világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát − figyelmeztetett, majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szorosan keresztül zajlik a világ kőolaj-kereskedelmének egyharmada, ráadásul a globális ellátásban nélkülözhetetlen arab országok közül több is kizárólagosan ezen útvonalat használja. Emellett a szavai szerint itt megy keresztül a világ teljes cseppfolyósított földgázszállításának (LNG) az egyötöde is.

– Így tehát mind a kőolaj, mind a földgáz tengeri szállítása alapvetően válik bizonytalanná a következő időszakra a Hormuzi-szoros lezárásával. Mindez azt jelenti, hogy a jó öreg, megbízható szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége hatalmas mértékben megnő – fogalmazott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy épp ezért a régóta megbízhatóan működő, csővezetékes olajszállítás blokkolása elfogadhatatlan és duplán bűn egy ilyen helyzetben.

– Ma műholdfelvételek alapján megbizonyosodhattunk arról, hogy a Barátság kőolajvezeték teljes egészében készen áll mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag a szállítások újraindítására − mondta.

A Tisza Párt Zelenszkij magyar cinkosa

– Ebben a helyzetben a szárazföldi kőolajszállítási útvonalak blokádja egy merénylet Magyarországgal szemben. Ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek van egy magyar cinkosa is, ezt Tisza Pártnak hívják. A müncheni biztonsági fórumon megtörténtek azok a megbeszélések, megállapodások, amelyek nyomán ma Magyarországot megpróbálják olajblokád alá venni − folytatta.

„Továbbra is érvényben tartjuk azokat a döntéseinket, amelyek arról szólnak, hogy az Ukrajna számára fontos ügyekben blokkoljuk a döntéshozatalt Brüsszelben,

ezzel pedig le fogjuk törni ezt az ukránok által Magyarországgal szemben létrehozott olajblokádot, meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is − emelte ki.