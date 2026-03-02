ukrajnakőolajSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátást

A Hormuzi-szoros lezárása komoly ellátási problémákat okoz, most kiemelten fontos a szárazföldi kőolajszállítás. Szijjártó Péter szerint emiatt merénylet, amit Ukrajna művel a Barátság vezetékkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 02. 18:20
Szijjártó Péter rendkívüli ülést hívott össze (Fotó: Facebook)
Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, jelen helyzetben ezért a szárazföldi kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Pápán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter aggasztó információkat közölt. Fotó: AFP

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hétvégi eseményeket követően a Közel-Kelet most lángokban áll, miután Irán oda lőtt vissza, ahonnan támadásokat nem kapott.

Leszögezte, hogy ezzel a háború továbbterjedésének veszélye alapvetően fenyegeti a világ biztonságát, mivel Irán olyan arab államokat kever bele ebbe a konfliktusba, amelyek eredendően nem voltak annak részesei.

– Ez egy újabb olyan konfliktus, amely a világ biztonságát veszélyezteti. Ráadásul ez egy olyan konfliktus, amely világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát − figyelmeztetett, majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szorosan keresztül zajlik a világ kőolaj-kereskedelmének egyharmada, ráadásul a globális ellátásban nélkülözhetetlen arab országok közül több is kizárólagosan ezen útvonalat használja. Emellett a szavai szerint itt megy keresztül a világ teljes cseppfolyósított földgázszállításának (LNG) az egyötöde is.

– Így tehát mind a kőolaj, mind a földgáz tengeri szállítása alapvetően válik bizonytalanná a következő időszakra a Hormuzi-szoros lezárásával. Mindez azt jelenti, hogy a jó öreg, megbízható szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége hatalmas mértékben megnő – fogalmazott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy épp ezért a régóta megbízhatóan működő, csővezetékes olajszállítás blokkolása elfogadhatatlan és duplán bűn egy ilyen helyzetben.

– Ma műholdfelvételek alapján megbizonyosodhattunk arról, hogy a Barátság kőolajvezeték teljes egészében készen áll mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag a szállítások újraindítására − mondta. 

 

A Tisza Párt Zelenszkij magyar cinkosa

– Ebben a helyzetben a szárazföldi kőolajszállítási útvonalak blokádja egy merénylet Magyarországgal szemben. Ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek van egy magyar cinkosa is, ezt Tisza Pártnak hívják. A müncheni biztonsági fórumon megtörténtek azok a megbeszélések, megállapodások, amelyek nyomán ma Magyarországot megpróbálják olajblokád alá venni − folytatta.

„Továbbra is érvényben tartjuk azokat a döntéseinket, amelyek arról szólnak, hogy az Ukrajna számára fontos ügyekben blokkoljuk a döntéshozatalt Brüsszelben, 

ezzel pedig le fogjuk törni ezt az ukránok által Magyarországgal szemben létrehozott olajblokádot, meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is − emelte ki.

Végül pedig emlékeztetett arra, hogy márciusban 

már Szerbia is szállít dízelt hazánkba, 

emellett pedig a tartalékok első részét feloldották és a tengeri szállításokat is megrendelték.

– Ezzel az olajblokádját az ukránoknak ki fogjuk védeni. De szeretném még egyszer aláhúzni, ez a közel-keleti események fényében igazi merénylet Magyarországgal szemben, amit Zelenszkij elnök a magyar cinkostársaival közösen csinál − összegzett.

A miniszter újságírói kérdésekre válaszolva szánalmas színjátéknak nevezte Magyar Péter friss levelét, hiszen szavai szerint mindenki pontosan tudja, hogy a müncheni biztonsági fórumon a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely létrehozása a Tisza Párt bevonásával történt.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

