Kivégeznék a fideszeseket Magyar Péter szimpatizánsai

Ismét bemutatkozott a szeretetország a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő egyik csoportban. Egy videó alatt, amelyben Nagy Attila Tibor politikai elemző és Szűcs Gábor véleményvezér elmondta a véleményét, szabályosan elszabadult a pokol.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A bejegyzés alatti hozzászólásokban többek között az egyik szimpatizáns megjegyezte,

akkor a fideszesek fel lesznek akasztva!

Szintén a bejegyzés alatt, egy másik kommentelő a két elemzőnek azt üzente, a választásokat követően mehetnek a börtönbe, mindeközben többen is agyhalottnak, őrültnek nevezték, illetve dehumanizáló jelzőkkel illették a videó szereplőit, amiért azok a Tisza Pártra nézve negatívan vélekedtek.