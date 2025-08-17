A holokauszttal viccelődtek a Tisza Párt egyik csoportjában

„Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak” – írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter egyik szimpatizánsa (Forrás: Facebook)

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban.

A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. A szervezet válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai.

Az említett csoportnak semmi köze nincs a Tisza Párthoz. Abban több, a Tiszát és Magyar Pétert gyalázó poszt is megjelenik naponta. A Tisza minden ilyen tartalomtól elhatárolódik, habár semmi köze hozzá. Jó vergődést!

– írták válaszukban, amelyből azért az kiderült, hogy ezek szerint a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban.