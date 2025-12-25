Kapu Tibor: A csapat szíve én voltam

– Jó néhány hónapja már, hogy landoltak az űrkapszulával a Csendes-óceánban. Leülepedett azóta az odafönt szerzett élmény?

– Mondjuk úgy, ezen a területen vannak elmaradásaim, kicsit dühít is ez a dolog, mert én magam is érzem, hogy szükségem lenne arra, hogy beleengedjem magam. Ugyanakkor van egy bizonyos érzés, ami a landolásunk óta, még most is ugyanolyan intenzíven él bennem. Amikor leszálltunk a kabinnal és ott hánykolódtunk San Diego partjainál, tudtam, éreztem, mennyire sikeres küldetést zártunk, büszke voltam nemcsak magamra, hanem a csapatra is, és az ott és akkor érzett motiváció ebben a pillanatban is bennem él. Hiába érkeztem meg, hogy „akkor lezárult egy fejezet, fújjuk ki magunkat”, közel sem ért véget ez a történet.

– Van olyan, amit a leginkább „visszasír” a világűrből?

– A pillanat valódi átélését. Amikor még odafönt voltunk, számtalanszor megengedtem magamnak azt, hogy tényleg átadjam magamat a fenti nyugalomnak. Az ember nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is távol van a Földtől, ami azt jelenti, hogy nem éri el a világ zaja, nincsenek közéleti hírek, nincs annyi benyomás, mint itt lent, a mindennapok forgatagában. Odafönt kiszorul a XXI. század a tempója. Az űrállomáson másfajta tempót kell felvenni, hiszen rengeteg a munka, napi tíz-egynéhány órát kísérleteztünk, de a zűrzavar, ami a világunkat idelent jellemzi, a világűrben megszűnik létezni, és ez az érzés semmihez sem fogható. Nem csak én, sok űrhajós gondolja ugyanezt, és amikor arról beszélgetünk, kinek mi hiányzik odaföntről, mind egyetértünk abban, hogy a fenti élet egyszerűsége.

A versengést nem szereti, sokkal inkább a barátságot, a kollaborációt és a csapatmunkát kereste mindig is (Forrás: Facebook)

– Az első perctől át tudta magát adni ennek az érzésnek, vagy eleinte frusztráló volt az elszigeteltség?

– Számomra ez a folyamat nagy tanulás volt. Amikor felbocsátás után tíz perccel, már a világűrből elmondtam életem egyik legfontosabb harminc másodpercét, amit mind a 15 millió magyar embernek szántam, másfél napig sejtelmem sem volt arról, hogy mindez milyen hatással van az emberekre, vagy hogy mit mondanak. Nagyon bénító volt ez az érzés, hogy nem tudtam, hogy életem legnagyobb történésére egy teljes nemzet hogyan reagált. Majd, miután édesanyámmal beszélhettem, megnyugodtam kicsit, és lassan tudatosult az is, hogy oké, a következő két hét egy letisztultabb időszak lesz. Ez megkönnyebbülés volt. Amikor lent vagyok a Földön, a gondolataim túl zsúfoltak: hallom és olvasom a híreket, a figyelmem ezerfelé szakad, folyamatosan ingerek érnek.

Odafent viszont mindez redukálódik egy-két dologra, a fókuszpont tiszta, a figyelem koncentrált és erős.

Hihetetlen érzés megtapasztalni mindezt. Az egész folyamatnak, az elmúlt pár évnek és főleg az űrben való tartózkodásnak az egyik legnagyobb hozadéka számomra az volt, hogy mennyit tanultam magamról, hogy még ilyen izolált körülmények között is tudok működni.