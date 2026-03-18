Feldman László: Egységes a nemzeti oldal

– A legfőbb célom a vasút és a közúti infrastruktúra fejlesztése, a gazdaság erősítése és új munkahelyek teremtése – jelentette ki lapunknak Pest vármegye 13. választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje, Feldman László. 2024 decemberében döntött az Országgyűlés az egyéni választókerületek átrajzolásáról, hogy a választókerületek lélekszáma közel azonos legyen, biztosítva ezzel az egyenlő népképviseletet. A korábbi Pest 11-es választókerület – Dabas központtal – meghaladta a 90 ezer főt, miközben a fővárosban voltak olyan körzetek, ahol 60 ezer vagy még annál is kevesebb választópolgár élt. Az átszervezés után Pest vármegye 13. számú választókerületévé alakult a körzet, amely összesen 18 települést foglal magában. Itt indul el a kormánypártok színeiben Feldman László, aki már 2014 óta a kormánypártok önkormányzati képviselője Dabason.

Világos feladat

– Háromgyermekes családapa vagyok, gyakorló keresztény. Nemzeti érzelmű, a történelem iránt fogékony emberként úgy érzem, ehhez a politikai közösséghez és értékrendhez állok a legközelebb – hangsúlyozta a képviselőjelölt, majd felidézte: a saját körzeté­ben többször is nagyon magas részvétel mellett, 70-80 százalékos támogatottsággal választották meg a helyiek. Jelenleg alpolgármesterként vesz részt a dabasi városvezetésben, de az országos politikában is van már tapasztalata: Kőszegi Zoltán és Pánczél Károly országgyűlési képviselők mellett is vállalt feladatot.

Mindig is vallottam, hogy a lehető legtöbbet kell tennünk a szűkebb közösségünkért. Ez a közösség azonban már nemcsak Dabas városát jelenti, hanem az egész választókerületet

– hangsúlyozta, hozzátéve: korábban az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás munkájában is részt vett, így sok település problémáit és kihívásait jól ismeri.

Fókuszban a fejlesztések

Feldman László a térség országgyűlési képviselőjeként kiemelt figyelmet fordítana az infrastruktúra fejlesztésére. Kiemelte, az egyik legfontosabb kérdés a településeket összekötő utak felújításán túl a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal fejlesztése. – Ez egy nagyon elavult vonal, ugyanakkor rendkívül fontos a térségnek, mert gyorsabb és környezetbarátabb közlekedési kapcsolatot biztosítana a főváros felé – mondta.

Hangsúlyozta: a tervek elkészültek, és a kormány szándéka is megvan arra, hogy kiemelt beruházásként megvalósuljon. Szerinte ha ez megtörténik, jelentősen javítja majd a térség versenyképességét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ipari parkok remek lehetőséget teremtenek új munkahelyek létrehozására.

– Az 5-ös autó­pálya mellett több ilyen terület is fejlődik, például Újhartyánban és Dabason. Örkényben pedig egy új ipari park kialakítása van előkészítés alatt. Ezek a beruházások stabil gazdasági hátteret biztosítanak a térségnek és biztos megélhetést az itt élőknek – mondta.

Kitért arra is, hogy a térségben fontos szerepet játszanak a különböző fejlesztési programok: a Modern városok program a nagyvárosokat segítette, a Magyar falu program pedig a kisebb településeknek nyújtott jelentős támogatást

A választókerület 18 településéből 13 ötezer főnél kisebb, így ezek számára különösen fontos volt ez a program. Megemlítette még a Versenyképes járások programot is, amelyről úgy véli, új szintet jelent a területfejlesztésben. Ugyanis ezzel a járások együtt gondolkodhatnak a fejlesztésekről, és közös projekteket indíthatnak.