Feldman László: Egységes a nemzeti oldal

– Mindig is vallottam, hogy a lehető legtöbbet kell tennünk a szűkebb közösségünkért. Ez a közösség azonban már nemcsak Dabas városát jelenti, hanem az egész választókerületet – jelentette ki lapunknak a dabasi alpolgármester. Feldman László az áprilisi választáson Pest vármegye 13. választókerületében indul, a Fidesz–KDNP színeiben. Szerinte a térség fejlődésének kulcsa a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, különösen a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal korszerűsítése. A képviselőjelölt lapunknak a gazdaság erősítéséről, az új munkahelyek teremtéséről és a térség növekvő lakosságából fakadó kihívásokról is beszélt.

Kőházi János
2026. 03. 18. 5:05
Fotó: Polyak Attila
– A legfőbb célom a vasút és a közúti infrastruktúra fejlesztése, a gazdaság erősítése és új munkahelyek teremtése – jelentette ki lapunknak Pest vármegye 13. választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje, Feldman László. 2024 decemberében döntött az Országgyűlés az egyéni választókerületek átrajzolásáról, hogy a választókerületek lélekszáma közel azonos legyen, biztosítva ezzel az egyenlő népképviseletet. A korábbi Pest 11-es választókerület – Dabas központtal – meghaladta a 90 ezer főt, miközben a fővárosban voltak olyan körzetek, ahol 60 ezer vagy még annál is kevesebb választópolgár élt. Az átszervezés után Pest vármegye 13. számú választókerületévé alakult a körzet, amely összesen 18 települést foglal magában. Itt indul el a kormánypártok színeiben Feldman László, aki már 2014 óta a kormánypártok önkormányzati képviselője Dabason.

Világos feladat

– Háromgyermekes családapa vagyok, gyakorló keresztény. Nemzeti érzelmű, a történelem iránt fogékony emberként úgy érzem, ehhez a politikai közösséghez és értékrendhez állok a legközelebb – hangsúlyozta a képviselőjelölt, majd felidézte: a saját körzeté­ben többször is nagyon magas részvétel mellett, 70-80 százalékos támogatottsággal választották meg a helyiek. Jelenleg alpolgármesterként vesz részt a dabasi városvezetésben, de az országos politikában is van már tapasztalata: Kőszegi Zoltán és Pánczél Károly országgyűlési képviselők mellett is vállalt feladatot. 

– hangsúlyozta, hozzátéve: korábban az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás munkájában is részt vett, így sok település problémáit és kihívásait jól ismeri.

Fókuszban a fejlesztések

Feldman László a térség országgyűlési képviselőjeként kiemelt figyelmet fordítana az infrastruktúra fejlesztésére. Kiemelte, az egyik legfontosabb kérdés a településeket összekötő utak felújításán túl a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal fejlesztése. – Ez egy nagyon elavult vonal, ugyanakkor rendkívül fontos a térségnek, mert gyorsabb és környezetbarátabb közlekedési kapcsolatot biztosítana a főváros felé – mondta.

Hangsúlyozta: a tervek elkészültek, és a kormány szándéka is megvan arra, hogy kiemelt beruházásként megvalósuljon. Szerinte ha ez megtörténik, jelentősen javítja majd a térség versenyképességét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ipari parkok remek lehetőséget teremtenek új munkahelyek létrehozására. 

– Az 5-ös autó­pálya mellett több ilyen terület is fejlődik, például Újhartyánban és Dabason. Örkényben pedig egy új ipari park kialakítása van előkészítés alatt. Ezek a beruházások stabil gazdasági hátteret biztosítanak a térségnek és biztos megélhetést az itt élőknek – mondta.
Kitért arra is, hogy a térségben fontos szerepet játszanak a különböző fejlesztési programok: a Modern városok program a nagyvárosokat segítette, a Magyar falu program pedig a kisebb településeknek nyújtott jelentős támogatást

 A választókerület 18 településéből 13 ötezer főnél kisebb, így ezek számára különösen fontos volt ez a program. Megemlítette még a Versenyképes járások programot is, amelyről úgy véli, új szintet jelent a területfejlesztésben. Ugyanis ezzel a járások együtt gondolkodhatnak a fejlesztésekről, és közös projekteket indíthatnak.

 

Bővülő intézmények

A képviselőjelölt az infrastrukturális fejlesztések mellett kiemelt figyelmet fordítana a szociális kérdésekre is. Emlékeztetett, az elmúlt évek egyik legjelentősebb eredménye a bölcsődei férőhelyek bővítése volt. 2010-hez képest a férőhelyek száma jelentősen megnőtt, a térségben közel tízszeresére emelkedett. Mint mondta, a Pest 13-as választókerület egy fiatalos, növekvő lakosságú körzet: a főváros és Kecskemét közelsége miatt egyfajta második agglomerációs térségnek tekinthető. Emiatt szerinte tovább kell bővíteni a bölcsődei és óvodai férőhelyeket, ezzel párhuzamosan pedig fontos cél a víziközmű-hálózat fejlesztése is.

A szennyvíztisztító telepek és a csatornarendszer bővítése nélkül ugyanis nem lehet további lakásépítéseket és településfejlesztéseket megvalósítani. De nem elég csak a fizikai építkezés, lelki, kulturális és közösségépítésre is szükség van. Ehhez kiváló hátteret jelentenek a térség közművelődési intézményei, közösségi terei, sport- és szabadidős létesítményei.

Stabil tábor

– Rendszeresen járom a választókerületet, és azt látom, a Fidesz szavazótábora elkötelezett és stabil – értékelte a térségben a választói hangulatot. Hozzátette: sokan figyelemmel követik a közélet eseményeit, de megdöbbenti őket az a durvaság, ami a közbeszédet jellemzi.

Ez elsősorban a Tisza Párt részéről érzékelhető, a közösségimédia-platformokon és a személyes beszélgetésekben is sokkal durvábbak az ellenfeleink, mint korábban valaha voltak. Ezt jelzik vissza a támogatóink, az aktivistáink is

– fejtette ki. A választókkal való beszélgetésekből az is kiderült, az emberek pozitívan értékelik az elmúlt tizenhat év eredmé­nyeit. Feldman László hangsúlyozta, a Tisza Párt programja nyílt és világos: ők adóemeléssel és a háború finanszírozásával számolnak. – Azt az adórendszert, amelyet 16 év alatt létrehoztunk, átalakítanák. Ez veszélyes, ezért a választóink összezárnak és sziklaszilárdan állnak mögöttünk – hangsúlyozta.

Feldman László az áprilisi választás tétjére kitérve emlékeztetett, az elmúlt évek politikai vitáinak három fő témája volt: az első a migráció, amelyre 2016-ban mondtunk nemet. A második a gyermekvédelem és a genderkérdés, amelyről 2022-ben volt népszavazás, a harmadik pedig a háború és béke kérdése. – Történelmet ismerő emberként azt gondolom, hogy Magyarországnak a béke oldalán kell állnia. A múlt tapasztalata azt mutatja, hogy amikor háborúba sodródtunk, abból az ország soha nem jött ki jól – mutatott rá. Hozzáfűzte: a mostani időszakban olyan emberekre van szükség, akik már bizonyítottak, elkötelezettek, és ami a legfontosabb: szilárd értékrenddel képviselik a békepárti politikát.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fű alatti javaslat

Kétfarkúék Gulyás Marci Partizán-műsorában közölték, ők bizony támogatnák a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken.

