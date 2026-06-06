XIV. Leó pápa hétfőn a spanyol parlamenthez szól majd

Az egyházfőktől szokatlan módon ugyanis XIV. Leó hétfőn beszédet intéz majd a spanyol parlamenthez, amely sokak szerint pápasága szempontjából is meghatározó, történelmi jelentőségű lesz. A pápa már érkezésekor elmondott köszöntőbeszédében is üzent a spanyol politikai elitnek. Beszédében Leó arra kérte a spanyolokat, különösen a politikai vezetőket, hogy tegyék félre a vitákat, és inkább becsüljék meg a fiatalokat, mintsem hogy elutasítsák őket.

Az egyházfő egyúttal Spanyolország keresztény Európa szívében betöltött szerepéről is beszélt, amely példaként szolgálhat a kontinens többi részének, miközben felidézte az ország 800 éves mór múltját is, amikor olyan városok, mint Toledo és Córdoba, „a nyelvek, vallások és tudás közötti párbeszéd központjaivá” váltak.