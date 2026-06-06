XIV. Leó pápaVatikánSpanyolország

XIV. Leó pápa hétfőn a spanyol parlamenthez szól majd

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Az egyházfő szombaton megkezdte egyhetes apostoli látogatását Spanyolországba. XIV. Leó pápa látogatása egyértelmű üzenetet hordoz az egyház részéről egész Európának, hétfőn pedig a szentatya a spanyol parlament előtt is beszédet mond majd, ami kifejezetten ritkának számít.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 22:08
Fotó: ALEX JUAREZ Forrás: ANADOLU
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Az egyházfőktől szokatlan módon ugyanis XIV. Leó hétfőn beszédet intéz majd a spanyol parlamenthez, amely sokak szerint pápasága szempontjából is meghatározó, történelmi jelentőségű lesz. A pápa már érkezésekor elmondott köszöntőbeszédében is üzent a spanyol politikai elitnek. Beszédében Leó arra kérte a spanyolokat, különösen a politikai vezetőket, hogy tegyék félre a vitákat, és inkább becsüljék meg a fiatalokat, mintsem hogy elutasítsák őket. 

Az egyházfő egyúttal Spanyolország keresztény Európa szívében betöltött szerepéről is beszélt, amely példaként szolgálhat a kontinens többi részének, miközben felidézte az ország 800 éves mór múltját is, amikor olyan városok, mint Toledo és Córdoba, „a nyelvek, vallások és tudás közötti párbeszéd központjaivá” váltak. 

A pápa hétfői beszédét különösen nagy érdeklődés övezi, miután Spanyolország az elmúlt időszakban szinte minden fronton megosztott, az emberek bizalma megrendült a kormányban, az egyház megítélése pedig történelmi mélyponton van. 

Az is beszédes, hogy az egyházfő első apostoli útja Spanyolországba vezet, miután elődje, Ferenc pápa inkább a kis katolikus közösségeket részesítette előnyben. XIV. Leó látogatása tehát jól jelzi, hogy az egyházfő kiemelt figyelmet kíván fordítani a keresztény kultúra bölcsőjeként szolgáló Európára, amely egyre megosztottabbá válik a háború, a digitális fejlődés és a migráció árnyékában. 

Borítókép: XIV. Leó pápa a madridi repülőtéren (Fotó: AFP)

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