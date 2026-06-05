Spanyolországba utazik a pápa

A közvéleménykutatásban résztvevők 28 százaléka válaszolt igennel arra, hogy vajon a látogatást felhasználják-e majd politikai célokra, 4 százalék szerint viszont a legtöbb spanyol számára észrevétlen marad a pápa spanyolországi jelenléte.

Arra kérdésre, hogy miről hallanák szívesen beszélni a katolikus egyházfőt, 65 százalék jelölte meg a fiatalok és a jövő, 64 százalék pedig a család és az élet témakörét.

53 százalékuk az értékekről és a vallásszabadságról számít a pápa üzenetére, 38 százalék szerint pedig azokhoz kellene szólnia, akik eltávolodtak a hittől.

Emellett sokan várják, hogy a béke és a nemzetközi konfliktusok, az egyház belső megújulása, a szegénység és a társadalmi igazságosság, a migráció és a menekültek befogadása is szóba kerül.

A GAD3 felmérésében megkérdezettek 69 százaléka nyilatkozott úgy, hogy hitének kifejezése miatt vesz részt a pápalátogatás nyilvános programjain, míg 62 százalék a személyes tapasztalat elmélyítésének vágyát, 60 százalék pedig az élmény megosztásának vágyát emelte ki a családdal vagy barátokkal. 57 százalékukat ösztönzi az, hogy személyesen láthatják az egyházfőt.