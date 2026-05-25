A pápa beszédében hangsúlyozta: ahogyan 135 évvel ezelőtt elődje, XIII. Leó pápa a Rerum novarum enciklikával felemelte szavát az ipari forradalom által kizsákmányolt gyári munkásokért, úgy ma a Vatikánnak is kötelessége megszólalni a digitális korszak új vívmányairól, amelyek alapjaiban fenyegethetik az emberi méltóságot. A szentatya arról is beszélt, hogy az enciklikát hosszú egyeztetések előzték meg: tudósokkal, politikusokkal és szülőkkel konzultált, akik aggodalmukat fejezték ki a jövő miatt. Különösen veszélyesnek nevezte azokat a harci rendszereket, amelyek emberi felügyelet nélkül, önállóan döntenek élet és halál kérdéséről a háborúkban, valamint azokat az adatbázisokat és algoritmusokat, amelyek emberek tömegeit foszthatják meg az egészségügyi ellátástól, a munkától vagy a biztonságtól.
XIV. Leó pápa: Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát
Május 25-én, pünkösdhétfőn mutatták be a Vatikánban XIV. Leó pápa Csodálatos emberiség (Magnifica humanitas) című társadalmi enciklikáját. A szentatya technológiai vállalatvezetők, bíborosok és nemzetközi szakértők előtt kijelentette: sürgősen „le kell fegyverezni” a mesterséges intelligenciát, és a nukleáris energiához hasonlóan a globális közjó és a béke szolgálatába kell állítani.
A pápa kifejtette: az egyház évtizedek óta küzd a nukleáris leszerelésért, mert a hatalmas technikai erő morális kontroll nélkül pusztulásba sodorhatja az emberiséget. Hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciát is fel kell szabadítani a dominancia, a kirekesztés és a halál logikája alól. Ahogyan a nukleáris energiát, úgy ezt a technológiát is a közjó szolgálatába kell állítani. XIV. Leó pápa kiemelte: a technológiai döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. Figyelmeztetett, hogy ha a technológia elaltatja a lelkiismeretünket, maga a béke kerül veszélybe. Szent Pál apostolt idézve arra buzdított, hogy maradjunk éberek. Később elődjét, VI. Pál pápát idézve leszögezte: a valódi fejlődés mindig minden emberre és a teljes emberiségre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy senki sem maradhat ki a digitális átállásból, és egyetlen ember sem redukálható puszta adattá. A szentatya hangsúlyozta: az ember belső szabadsággal, spirituális dimenzióval és a szeretetre való képességgel rendelkezik, amelyet semmilyen technológia nem helyettesíthet.
A katolikus egyházfő végül kijelentette: az egyház célja nem az, hogy technikai válaszokat adjon, és nem kívánja helyettesíteni a szakértőket sem. Amit nyújtani tud, az az emberi természet évezredes bölcsessége: annak felismerése, hogy minden ember egyedi, megismételhetetlen és szabad lény. A szentatya arra kérte a jelenlévőket, hogy legyenek a „remény kézművesei”, és tegyenek azért, hogy a technológiai robbanás kora ne az elszemélytelenedést, hanem a szeretet civilizációját hozza el az emberiségnek.
Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: Jánosi Dalma)
