XIV. Leó pápa: Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát

A pápa kifejtette: az egyház évtizedek óta küzd a nukleáris leszerelésért, mert a hatalmas technikai erő morális kontroll nélkül pusztulásba sodorhatja az emberiséget. Hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciát is fel kell szabadítani a dominancia, a kirekesztés és a halál logikája alól. Ahogyan a nukleáris energiát, úgy ezt a technológiát is a közjó szolgálatába kell állítani. XIV. Leó pápa kiemelte: a technológiai döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. Figyelmeztetett, hogy ha a technológia elaltatja a lelkiismeretünket, maga a béke kerül veszélybe. Szent Pál apostolt idézve arra buzdított, hogy maradjunk éberek. Később elődjét, VI. Pál pápát idézve leszögezte: a valódi fejlődés mindig minden emberre és a teljes emberiségre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy senki sem maradhat ki a digitális átállásból, és egyetlen ember sem redukálható puszta adattá. A szentatya hangsúlyozta: az ember belső szabadsággal, spirituális dimenzióval és a szeretetre való képességgel rendelkezik, amelyet semmilyen technológia nem helyettesíthet.