Embernek maradni az algoritmusok korában: XIV. Leó pápa új enciklikája

A pápai dokumentum kitér a háború, a manipuláció és a munkaerőpiac kérdéseire is, érintve korunk legégetőbb problémáit. Hangsúlyozza: nem létezik olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. XIV. Leó pápa szerint túl kell lépni az „igazságos háború” elméletén, és a legszigorúbb etikai korlátokat kell alkalmazni a mesterséges intelligencia katonai felhasználásában. Emellett figyelmeztet a közvélemény manipulálásának veszélyére is, amely elmoshatja az igazság és a hazugság közötti határt, valamint a munkaerőpiac növekvő bizonytalanságára. A pápa szerint a technológiai folyamatokat nem a piaci logikának, hanem a közjó szempontjainak kell irányítaniuk.