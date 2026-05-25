pápaháborúmesterséges intelligencia

Embernek maradni az algoritmusok korában: XIV. Leó pápa új enciklikája

A mesterséges intelligencia korában a technológiai hatalom példátlan térnyerése az elszemélytelenedés veszélyével fenyeget. XIV. Leó pápa az első, Magnifica humanitas kezdetű enciklikájában sürgető felhívást intéz az emberiséghez: a technológiai fejlődést az emberi szív fejlődésének kell kísérnie, nem pedig annak leépülésének.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 25. 16:52
XIV. Leó pápa integet a tömegnek (Fotó: AFP)
A pápa az új enciklikájában egyértelművé teszi, hogy a piacok és az új technológiák abszolút szabadságába vetett vak hit tévedés. Arra buzdít, hogy az egyház hagyományos tanítását ki kell terjeszteni a modern kor vívmányaira is: az algoritmusok, a digitális platformok és a technológiai infrastruktúrák, a felhalmozott adatok és a számítási kapacitások megilletik az egész emberiséget. 

Az egyházfő figyelmeztet: ha a technológia puszta eszközzé válik, az az embert egy gépezet egyszerű, eldobható alkatrészévé degradálhatja. Miközben ezek a technológiai erőforrások egyre inkább néhány átláthatatlanul működő gazdasági óriás kezében összpontosulnak, új függőségek és egyenlőtlenségek születnek. 

A pápai dokumentum kitér a háború, a manipuláció és a munkaerőpiac kérdéseire is, érintve korunk legégetőbb problémáit. Hangsúlyozza: nem létezik olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. XIV. Leó pápa szerint túl kell lépni az „igazságos háború” elméletén, és a legszigorúbb etikai korlátokat kell alkalmazni a mesterséges intelligencia katonai felhasználásában. Emellett figyelmeztet a közvélemény manipulálásának veszélyére is, amely elmoshatja az igazság és a hazugság közötti határt, valamint a munkaerőpiac növekvő bizonytalanságára. A pápa szerint a technológiai folyamatokat nem a piaci logikának, hanem a közjó szempontjainak kell irányítaniuk.

XIV. Leó pápa végül hangsúlyozza, a Magnifica humanitas nem technológiaellenes, nem akar barikádokat emelni a fejlődés elé, sőt elismeri annak pozitív oldalait. Ugyanakkor rávilágít, hogy nem elég utólag feltenni az etikai kérdéseket. Már a rendszerek tervezésekor meg kell vizsgálni, milyen hatást gyakorolnak az emberiségre és a társadalomra. A pápa szerint „le kell fegyverezni” a mesterséges intelligenciát. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, a felhasználók tudatos oktatására és felelősségteljes politikára van szükség, hogy a változásokat ne egy technokrata elit diktálja, hanem a technológia az ember szolgálatában maradjon.

 

