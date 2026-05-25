Embernek maradni az algoritmusok korában: XIV. Leó pápa új enciklikája

A pápa az új enciklikájában egyértelművé teszi, hogy a piacok és az új technológiák abszolút szabadságába vetett vak hit tévedés. Arra buzdít, hogy az egyház hagyományos tanítását ki kell terjeszteni a modern kor vívmányaira is: az algoritmusok, a digitális platformok és a technológiai infrastruktúrák, a felhalmozott adatok és a számítási kapacitások megilletik az egész emberiséget.
Az egyházfő figyelmeztet: ha a technológia puszta eszközzé válik, az az embert egy gépezet egyszerű, eldobható alkatrészévé degradálhatja. Miközben ezek a technológiai erőforrások egyre inkább néhány átláthatatlanul működő gazdasági óriás kezében összpontosulnak, új függőségek és egyenlőtlenségek születnek.
