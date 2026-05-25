mesterséges intelligenciaXIV. Leó páparabszolgaságPápa

XIV. Leó pápa történelmi bejelentést tett a katolikus egyház bűnéről + videó

Pünkösdhétfőn jelent meg XIV. Leó pápa első enciklikája az ember megóvása a mesterséges intelligencia korában témában. A pápa egyben elismerte a Szentszék történelmi bűneit a rabszolgaság egykori vallási igazolásában, feltárva a 15. századi pápai bullák súlyos örökségét. Ez a keresztény emlékezet sebe – mondta a pápa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 12:30
XIV. Leó pápa Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pápa rámutatott, hogy a korábbi egyházfők már kértek bocsánatot a keresztények részvételéért a rabszolga-kereskedelemben, azonban 

eddig egyetlen pápa sem ismerte el nyíltan a Szentszék szerepét abban, hogy korábbi pápai rendelkezések felhatalmazást adtak az európai uralkodóknak a hitetlenek leigázására és rabszolgasorba taszítására. 

A 15. századi pápai bullák – köztük V. Miklós pápa 1452-es Dum Diversas bullája, majd az azt követő Romanus Pontifex – jogot adtak a portugál uralkodóknak megszállásra, meghódításra, leigázásra, valamint a nem keresztények rabszolgasorba taszítására. A későbbi pápák – III. Kalixtusz 1456-ban, IV. Szixtusz 1481-ben és X. Leó 1514-ben – megújították ezeket a felhatalmazásokat. A spanyol uralkodók szintén hasonló jogokat kaptak az amerikai területek vonatkozásában. 

Bár a Vatikán 2023-ban hivatalosan elutasította a Felfedezés doktrínáját, magukat a bullákat nem vonta vissza. A Szentszék ugyanakkor hivatkozik az 1537-es Sublimus Dei bullára, amely megtiltja az amerikai bennszülött indiánok leigázását.

XIV. Leó pápa emlékeztetett arra is, hogy XIII. Leó pápa volt az első, aki 1888-ban kifejezetten elítélte a rabszolgaságot, addig azonban az egyház hosszú ideig nem lépett fel ellene. A pápa szerint a Szentszék több alkalommal is legitimálta az alávetés formáit, beleértve a rabszolgaságot is.

Leó pápa ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a múlt döntéseit nem lehet a mai erkölcsi mércével megítélni, de azt sem lehet tagadni, hogy az egyház későn jutott el a rabszolgaság intézményének elítéléséhez. 

Ez a keresztény emlékezet sebe

– fogalmazott a pápa, aki párhuzamot vont a történelmi rabszolgaság és a mai digitális korszak között is, rámutatva, hogy az új technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése újfajta kizsákmányolási formákat hívhat életre. Ezért álláspontja szerint az egyháznak ma határozottan el kell ítélnie a digitális korban megjelenő emberkereskedelem és a kizsákmányolás egyéb formáit.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu