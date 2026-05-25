XIV. Leó pápa történelmi bejelentést tett a katolikus egyház bűnéről + videó

A pápa rámutatott, hogy a korábbi egyházfők már kértek bocsánatot a keresztények részvételéért a rabszolga-kereskedelemben, azonban

eddig egyetlen pápa sem ismerte el nyíltan a Szentszék szerepét abban, hogy korábbi pápai rendelkezések felhatalmazást adtak az európai uralkodóknak a hitetlenek leigázására és rabszolgasorba taszítására.

A 15. századi pápai bullák – köztük V. Miklós pápa 1452-es Dum Diversas bullája, majd az azt követő Romanus Pontifex – jogot adtak a portugál uralkodóknak megszállásra, meghódításra, leigázásra, valamint a nem keresztények rabszolgasorba taszítására. A későbbi pápák – III. Kalixtusz 1456-ban, IV. Szixtusz 1481-ben és X. Leó 1514-ben – megújították ezeket a felhatalmazásokat. A spanyol uralkodók szintén hasonló jogokat kaptak az amerikai területek vonatkozásában.