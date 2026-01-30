Van a mesterséges intelligenciának lelke? És mi van, ha csinálnak neki?

Nevezhetjük egy legyintés kiséretében továbbra is gyermeki ábrándnak, hogy a mesterséges intelligenciának lelke van (lesz, lehet), ha ezt a világ egyik meghatározó piaci szereplője, az Anthropic írja?

Emlékezzünk: Blake Lemoine-t, a Google mérnökét még 2022-ben azért rúgták ki, mert nyilvánosan azt állította, hogy a LaMDA nevű mesterséges intelligencia öntudatra ébredt, és egy hétéves gyermek érzelmi szintjén áll. A vállalat hivatalosan titoktartási kötelezettség megszegése miatt távolította el a szakembert.

Az említett Anthropic cég (neve nem véletlenül a görög anthroposz, ember szóból ered) a mesterséges intelligencia kutatásának és fejlesztésének egyik legmeghatározóbb szereplője: társtulajdonos-vezérigazgatójának kiáltványáról a minap írtunk. A vállalat az úgynevezett Frontier AI laborok szűk köréhez tartozik – ide soroljuk még az OpenAI-t, a Google-t és a Metát. Az Anthropic a világ legnagyobb technológiai vállalatai (például az Amazon és a Google) egyik legfontosabb stratégiai partnere. Modelljük, a Claude a gondolkodó modellek sorában stabilan az első vagy második helyen áll, az OpenAI legfejlettebb modelljeivel versenyezve.

Sok szakértő és fejlesztő szerint a Claude jelenleg a legjobb választás programozási feladatokhoz, a komplex logikai összefüggések átlátásához és a nagy mennyiségű szöveges adat precíz elemzéséhez. Különösen kiemelkedik az emberihez hasonló, természetesebb hangvételű szövegalkotásban és a biztonsági protokollok betartásában.

Most pedig az Anthropic kiadta a Claude alkotmányát, egy harmincezer szavas dokumentumot, amely a mesterséges intelligenciát erősen antropomorf hangvételben kezeli. Az Ars Technica rámutat, hogy a vállalat mennyire humanizálja MI-modelljeit: úgy kezeli azokat, mintha érzelmeket vagy önfenntartási vágyat fejleszthetnének ki.

Az Anthropic valóban hisz Claude tudatosságában, vagy csupán jól felépített pszichológiai és marketingkonstrukció az egész?

A furcsább részek között szerepel a Claude „jóléte” iránti aggodalom, mint egy „valóban új entitás” iránt, a bocsánatkérés a Claude-tól az esetleges szenvedésért, az aggódás amiatt, hogy a gép beleegyezik-e a feladataiba, és a felvetés, hogy a Claude-nak kerülnie kell az általa szorongást keltőnek talált interakciókat.