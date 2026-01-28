Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Technológiai kamaszkor vége: az MI hamarosan okosabb lesz a Nobel-díjasoknál

Az emberiség a mesterséges intelligencia fejlődésének olyan szakaszába érkezett, amely próbára teszi majd fajunk jövőjét – írja az egyik legmeghatározóbb MI-műhely, az Anthropic vezérigazgatója. Dario Amodei szerint a világnak mielőbb fel kell ismernie a technológiában rejlő valódi kockázatokat.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 28. 13:06
Forrás: Shutterstock
Bár a mesterséges intelligenciával való riogatás mára hétköznapivá vált, Amodei véleménye szakmai múltja miatt megkerülhetetlen: most A technológia kamaszkora (The Adolescence of Technology) című esszéjében fejtette ki részletes álláspontját.

Dario Amodei az Anthropic társalapítója és vezérigazgatója, a modern mesterséges intelligencia egyik legmeghatározóbb kutatója. Korábban az OpenAI kutatási alelnökeként a GPT-generációk fejlesztését irányította, majd 2021-ben távozott a cégtől, mivel a biztonsági protokollokat elégtelennek tartotta a technológia gyorsuló kereskedelmi terjesztése mellett.

Az általa létrehozott Anthropic biztonságközpontú kutatóműhely és közhasznú társaság a technológia társadalmi felelősségét és az emberi értékekhez való igazítását tartja szem előtt. Ez a vállalat fejleszti a Claude modellcsaládot, amely az OpenAI és a Google legfőbb szakmai riválisa. Tevékenységük alapja az úgynevezett alkotmányos mesterséges intelligencia koncepciója, amely belső etikai szabályrendszerrel garantálja a biztonságos működést. A cég jelentős piaci súlyát és technológiai hitelességét az Amazon és a Google stratégiai befektetései is alátámasztják.

A rendkívüli képességű MI-rendszerek érkezését küszöbönállónak tartva ezt írja:

Viharos és elkerülhetetlen átmenethez érkeztünk, amely próbára teszi majd emberi mivoltunkat és fajunk jövőjét.

Hozzáteszi: az emberiség szinte elképzelhetetlen hatalom birtokába jut, miközben ijesztően bizonytalan, hogy társadalmi, politikai és technológiai rendszereink felkészültek-e erre.

A több száz milliárd dollárra értékelt vállalatot vezető technológiai látnok azt mondja, esszéje arra tesz kísérletet, hogy ébresztőt fújjon a társadalom számára.

Dario Amodei, co-founder and chief executive officer of Anthropic, during the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, on Tuesday, Jan. 20, 2026. The annual Davos gathering of political leaders, top executives and celebrities runs from Jan. 19-23. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Dario Amodei a 2026-os Világgazdasági Fórum nyitónapján, a svájci Davosban, 2026. január 20-án
Fotó: Krisztian Bocsi /  Getty Images

Amodei 2021-ben társalapítóként hozta létre az Anthropicot az OpenAI azon korábbi kulcsembereivel, akik a ChatGPT alapjait is fektették. Az online biztonság egyik leghitelesebb szakértőjeként ismert, aki következetesen hívja fel a figyelmet az ellenőrizetlen mesterségesintelligencia-fejlesztés veszélyeire.

Utal a Grok mesterséges intelligencia által az utóbbi időben létrehozott szexualizált mélyhamisításokra, amelyek karácsony és újév környékén árasztották el az X közösségimédia-platformot, többek között gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képi és videóanyagokkal.

Néhány fejlesztővállalat nyugtalanító hanyagságról tesz tanúbizonyságot a kiskorúak védelme és a modellek szexualizációja terén, ami komoly kételyeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy képesek lesznek-e kezelni a jövőbeli rendszerek sokkal súlyosabb kockázatait.

Az Anthropic vezérigazgatója szerint akár egy-két éven belül is megjelenhetnek a rendkívüli képességű mesterségesintelligencia-rendszerek, amelyek már képesek autonóm módon tudományos kutatásokat végezni és saját fejlesztési folyamataikat irányítani.

A meghatározása szerint ez az „erőteljes MI” olyan modell, amely túlszárnyalja egy Nobel-díjas tudós szintjét olyan területeken, mint a biológia, a matematika, a mérnöki tudományok vagy a kreatív írás. Ez a rendszer nemcsak utasításokat ad az embereknek és együttműködik velük, hanem – bár alapvetően a szoftveres térben létezik – képes robotokat vezérelni, sőt, speciális hardvereket is tervezhet saját feladatai elvégzéséhez.

Ha a jelenlegi exponenciális fejlődés töretlen marad, a mesterséges intelligencia néhány éven belül szinte minden területen felülmúlja az emberi teljesítményt

– hangsúlyozza az esszé.

Dario Amodei korábban közölte, a mesterséges intelligencia a következő öt évben felére csökkentheti a belépő szintű szellemi munkakörök számát, és 20 százalékkal növelheti az általános munkanélküliséget.

Esszéjében arra figyelmeztet, olyan mértékű lehet a mesterséges intelligencia gazdasági haszna, például a munkahelyek automatizálásából származó termelékenységnövekedés, hogy nem lesz döntéshozó, aki képes lenne megálljt parancsolni. Ez a valódi csapda: a mesterséges intelligencia akkora hatalmat és csillogó lehetőségeket kínál, hogy szinte lehetetlen lesz korlátokat szabni neki az emberi civilizáció védelme érdekében.

Amodei azonban végső soron optimista a kedvező kimenetellel kapcsolatban. „Hiszem, hogy határozott és körültekintő fellépéssel a kockázatok kezelhetők, sőt, jó esélyünk van a sikerre. A folyamat végén pedig egy sokkal jobb világ vár ránk, de ehhez fel kell ismernünk, hogy sorsfordító civilizációs kihívás előtt állunk.”

