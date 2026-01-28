Technológiai kamaszkor vége: az MI hamarosan okosabb lesz a Nobel-díjasoknál

Bár a mesterséges intelligenciával való riogatás mára hétköznapivá vált, Amodei véleménye szakmai múltja miatt megkerülhetetlen: most A technológia kamaszkora (The Adolescence of Technology) című esszéjében fejtette ki részletes álláspontját.
Dario Amodei az Anthropic társalapítója és vezérigazgatója, a modern mesterséges intelligencia egyik legmeghatározóbb kutatója. Korábban az OpenAI kutatási alelnökeként a GPT-generációk fejlesztését irányította, majd 2021-ben távozott a cégtől, mivel a biztonsági protokollokat elégtelennek tartotta a technológia gyorsuló kereskedelmi terjesztése mellett.
Az általa létrehozott Anthropic biztonságközpontú kutatóműhely és közhasznú társaság a technológia társadalmi felelősségét és az emberi értékekhez való igazítását tartja szem előtt. Ez a vállalat fejleszti a Claude modellcsaládot, amely az OpenAI és a Google legfőbb szakmai riválisa. Tevékenységük alapja az úgynevezett alkotmányos mesterséges intelligencia koncepciója, amely belső etikai szabályrendszerrel garantálja a biztonságos működést. A cég jelentős piaci súlyát és technológiai hitelességét az Amazon és a Google stratégiai befektetései is alátámasztják.
A rendkívüli képességű MI-rendszerek érkezését küszöbönállónak tartva ezt írja:
Viharos és elkerülhetetlen átmenethez érkeztünk, amely próbára teszi majd emberi mivoltunkat és fajunk jövőjét.
Hozzáteszi: az emberiség szinte elképzelhetetlen hatalom birtokába jut, miközben ijesztően bizonytalan, hogy társadalmi, politikai és technológiai rendszereink felkészültek-e erre.
A több száz milliárd dollárra értékelt vállalatot vezető technológiai látnok azt mondja, esszéje arra tesz kísérletet, hogy ébresztőt fújjon a társadalom számára.
Amodei 2021-ben társalapítóként hozta létre az Anthropicot az OpenAI azon korábbi kulcsembereivel, akik a ChatGPT alapjait is fektették. Az online biztonság egyik leghitelesebb szakértőjeként ismert, aki következetesen hívja fel a figyelmet az ellenőrizetlen mesterségesintelligencia-fejlesztés veszélyeire.
