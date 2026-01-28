Technológiai kamaszkor vége: az MI hamarosan okosabb lesz a Nobel-díjasoknál

Utal a Grok mesterséges intelligencia által az utóbbi időben létrehozott szexualizált mélyhamisításokra, amelyek karácsony és újév környékén árasztották el az X közösségimédia-platformot, többek között gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képi és videóanyagokkal.

Néhány fejlesztővállalat nyugtalanító hanyagságról tesz tanúbizonyságot a kiskorúak védelme és a modellek szexualizációja terén, ami komoly kételyeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy képesek lesznek-e kezelni a jövőbeli rendszerek sokkal súlyosabb kockázatait.

Az Anthropic vezérigazgatója szerint akár egy-két éven belül is megjelenhetnek a rendkívüli képességű mesterségesintelligencia-rendszerek, amelyek már képesek autonóm módon tudományos kutatásokat végezni és saját fejlesztési folyamataikat irányítani.

A meghatározása szerint ez az „erőteljes MI” olyan modell, amely túlszárnyalja egy Nobel-díjas tudós szintjét olyan területeken, mint a biológia, a matematika, a mérnöki tudományok vagy a kreatív írás. Ez a rendszer nemcsak utasításokat ad az embereknek és együttműködik velük, hanem – bár alapvetően a szoftveres térben létezik – képes robotokat vezérelni, sőt, speciális hardvereket is tervezhet saját feladatai elvégzéséhez.

Ha a jelenlegi exponenciális fejlődés töretlen marad, a mesterséges intelligencia néhány éven belül szinte minden területen felülmúlja az emberi teljesítményt

– hangsúlyozza az esszé.

Dario Amodei korábban közölte, a mesterséges intelligencia a következő öt évben felére csökkentheti a belépő szintű szellemi munkakörök számát, és 20 százalékkal növelheti az általános munkanélküliséget.

Esszéjében arra figyelmeztet, olyan mértékű lehet a mesterséges intelligencia gazdasági haszna, például a munkahelyek automatizálásából származó termelékenységnövekedés, hogy nem lesz döntéshozó, aki képes lenne megálljt parancsolni. Ez a valódi csapda: a mesterséges intelligencia akkora hatalmat és csillogó lehetőségeket kínál, hogy szinte lehetetlen lesz korlátokat szabni neki az emberi civilizáció védelme érdekében.