Ötrészes podcast: mesterséges intelligencia a felsőoktatásban

A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) részvételével megvalósuló Dedycating Erasmus+ projekt keretében elindult egy ötrészes podcast-sorozat, amely az ESG (környezeti, társadalmi irányítási szempontok érvényesülése, fenntartható és felelős gazdálkodás), a mesterséges intelligencia (MI) és a felsőoktatás kapcsolódási pontjait vizsgálja.

2026. 03. 15. 11:02
A sorozat célja, hogy gyakorlati, felelős és intézményi szempontból releváns nézőpontokat mutasson be az MI oktatási alkalmazásáról, különös tekintettel az ESG-terület kihívásaira.

A podcastsorozat első epizódja Oktatás az MI korszakában: lehetőségek, kockázatok és realitások címmel már elérhető a projekt honlapján. Az epizód arra fókuszál,

hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az oktatást és az akadémiai munkát a jelenben, a technológiai hype-on túlmutatva, felelős és gyakorlatias megközelítésben.

Az adás műsorvezetője Felde Bence, a HypeX Consulting üzletfejlesztési vezetője. A beszélgetés vendégei Öykü Işık, digitális stratégia és kiberbiztonság professzor az IMD Business School képviseletében, valamint Hana Šerbec, LL.M., az IEDC-Bled School of Management oktatója. Az epizód elsősorban oktatók, felsőoktatási vezetők és döntéshozók számára kínál releváns tartalmat, akik az MI intézményi és oktatási alkalmazásával foglalkoznak, különös hangsúlyt helyezve az átláthatóságra, az etikai szempontokra és a valódi oktatási hozzáadott értékre.

A podcastsorozat második epizódja is elérhető ESG is the future-proof field címmel. Az adás azt járja körül, miért vált napjainkban meghatározóvá az ESG-szabályozás, hogyan ösztönzi az Európai Unió a kötelező vállalati jelentéstételt, milyen szerepet töltenek be a kulcsszereplők a fenntarthatósági átmenetben, valamint miért kap egyre nagyobb hangsúlyt az ESG-oktatás a felsőoktatásban. A beszélgetés résztvevői dr. Polák Réka, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, valamint Anh Tuan Tran, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem PhD-hallgatója és kutatási gyakornoka, akik intézményi és kutatói nézőpontból világítják meg az ESG jövőálló jelentőségét.

A Dedycating Erasmus+ projekt célja, hogy az ESG és a mesterséges intelligencia gyorsan változó területeinek metszetében

új tanterv- és tananyagfejlesztési módszertant dolgozzon ki, valamint felkészítse az oktatókat az MI tudatos és szabályozott alkalmazására.

A projekt keretében az új módszertan mellett strukturált ESG tudásbázis és MI-alapú, testre szabható oktatási anyagok fejlesztése és tesztelése valósul meg, figyelembe véve az etikai és szakmai kontroll szempontjait.

A projekt megvalósításában nemzetközi felsőoktatási és szakmai partnerek vesznek részt: a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem mellett az EuroAtlantic/HypeX Consulting, mint a projekt koordinátora, a BCSDH (Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért), az ICN Business School Nancy (Franciaország), az IEDC-Bled School of Management (Szlovénia), a Krakow University of Economics (Lengyelország), valamint a Tallinn University of Technology (Észtország).

A podcastsorozat és a Dedycating projekt szorosan illeszkedik a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem azon törekvéséhez, hogy az üzleti és gazdasági képzésekben aktívan reagáljon a munkaerőpiacot és a vállalati működést alapjaiban átalakító folyamatokra. Az ESG-szabályozási környezet gyors változása és a mesterséges intelligencia térnyerése olyan területek, amelyekkel a felsőoktatásnak is tudatosan és felelősen kell foglalkoznia. A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a BGE nemzetközi együttműködésben, gyakorlatorientált módon fejlessze oktatási módszertanát, és hallgatóit olyan tudással készítse fel, amely közvetlenül alkalmazható a fenntartható és technológiailag támogatott üzleti döntéshozatalban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

