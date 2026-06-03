Így menthetjük meg a Földet: űrszonda vizsgálja a meglőtt aszteroidát + videó
A dinoszauruszok 66 millió évvel ezelőtti kihalása óta tudjuk, hogy a kozmikus becsapódások globális katasztrófát okozhatnak bolygónkon. Bár a hollywoodi filmekben ilyenkor atomfegyverekkel robbantják fel egy aszteroidát, a valós tudomány egy sokkal elegánsabb és biztonságosabb módszeren dolgozik: a kinetikus eltérítésen.
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