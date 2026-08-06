Kínzásért felelhet az ukrán toborzó, már börtönből is jöhetnek a kollégái

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Fókuszban a kényszersorozásról hírhedt ukrán TCK toborzóemberei.

Magyar Nemzet
2026. 08. 06. 11:28
TCK toborzók igazoltatás közben
A TCK toborzói igazoltatás közben Forrás: AFP
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A vonatkozó törvényt Volodimir Zelenszkij elnök írta alá. Ennek értelmében egy év szolgálat után a korábban elítéltek átkerülhetnek egyik egységből a másikba, sérülés vagy betegség esetén pedig akár a hátteregységekbe, valamint a területi toborzóközpontokba és a szociális támogatási központokba is.

Mint emlékezetes, a TCK embereinek lelkén szárad a kárpátaljai Sebestyén József halála is, amelyet az ukrán hatóságok eltussoltak. A többek között kárpátaljai kényszersorozásokat számos videófelvétel örökítette meg. 

Sebestyén József, az ukrán toborzók által halálra vert magyar férfi
Sebestyén József a bántalmazói előtt egy videófelvételen Fotó: Facebook

Borítókép: A TCK toborzói igazoltatás közben (Fotó: AFP) 

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