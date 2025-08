Eltussolnák az ukrán hatóságok Sebestyén József halálának ügyét

Információink szerint az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást Sebestyén József halálának ügyében. Állításuk szerint nincs elég adat az eljáráshoz, vagyis – szerintük – nincs elég bizonyíték a nyomozás elindításához.

Amint arról korábban beszámoltunk,a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illettik a kárpátaljai magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.