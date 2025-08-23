Újabb videós bizonyíték került elő az ukrán valóságról. Egy kényszersorozó a felvételen kontroll nélkül, teljes erejéből veri egy férfi fejét – írja az Origo.

A kényszersorozó nem kegyelmez

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvétel feltöltője annyi kommentárt fűzött hozzá: szovjet módszerek.

продовження прогресивних методів росіян



зате не ТЦК pic.twitter.com/u1rq7XVpd8 — Юнкер (@junker_ukr) August 22, 2025

A videón a férfi könyörög és ordít fájdalmában, ez azonban nem hatja meg a katonát, aki perceken keresztül teljes erejéből veri a fejét.

Egy ponton egy másik férfi is a képbe sétál, de csak egy ismeretlen eszközt ad át a kényszersorozónak, aki ezután mintha mi sem történt volna folytatja a verést. Ez a videó is jól mutatja, mi ma az ukrán valóság. A férfiakat az utcáról, de még saját otthonaikból is elrabolják a toborzók.

Habár az ukrán kormány tagad, azonban az ilyen és ehhez hasonló videók megmutatják, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lényegében szabad kezet adott a kényszersorozóknak.

Borítókép: ukrán toborzók (Fotó: AFP)