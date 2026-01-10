Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó

Gyanús lett a rendőröknek, hogy nem úgy volt felöltözve a férfi és a nő, ahogy kellett volna, nincsenek szavak arra, ami kiderült

Fotók is készültek a gávavencsellői esetről.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 10. 12:45
illusztráció Forrás: Pexels
Egy férfi és egy nő láthatóan céltalanul, nem a rendkívül hideg időnek megfelelő ruhában járták az utcákat január 9-én Gávavencsellőn, ami kissé furának tűnt a rendőröknek – írja a rendőrségi portál.

A rendőrök kérdésére elmondták, hogy nincs lehetőségük fűtött helyre menni, egy tető és nyílászárók nélküli, romos házban húzták meg magukat. Az egyenruhások azonnal beültették őket melegedni a szolgálati autóba, és biztonsági intézkedésként az Ibrányi Rendőrőrsre szállították a párt.

Fotó: Police

Haladéktalanul felvették a kapcsolatot Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának képviselőivel, és segítségükkel megnyugtató elhelyezésről gondoskodtak a Szabad Keresztény Gyülekezet imaházában. A rendkívüli időjárásra tekintettel ott jelenleg átmeneti szálláshelyet és élelmezést biztosítanak a rászorulóknak.

Fotó:  Police.hu
