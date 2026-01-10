Egy férfi és egy nő láthatóan céltalanul, nem a rendkívül hideg időnek megfelelő ruhában járták az utcákat január 9-én Gávavencsellőn, ami kissé furának tűnt a rendőröknek – írja a rendőrségi portál.
Gyanús lett a rendőröknek, hogy nem úgy volt felöltözve a férfi és a nő, ahogy kellett volna, nincsenek szavak arra, ami kiderült
Fotók is készültek a gávavencsellői esetről.
A rendőrök kérdésére elmondták, hogy nincs lehetőségük fűtött helyre menni, egy tető és nyílászárók nélküli, romos házban húzták meg magukat. Az egyenruhások azonnal beültették őket melegedni a szolgálati autóba, és biztonsági intézkedésként az Ibrányi Rendőrőrsre szállították a párt.
Haladéktalanul felvették a kapcsolatot Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának képviselőivel, és segítségükkel megnyugtató elhelyezésről gondoskodtak a Szabad Keresztény Gyülekezet imaházában. A rendkívüli időjárásra tekintettel ott jelenleg átmeneti szálláshelyet és élelmezést biztosítanak a rászorulóknak.
Amíg visszament a cumiért a házba, elrabolták a gyerekét
Az autótolvajok a gyermeket egy utcával arrébb kirakták.
Zökkenőmentes a házi segítségnyújtás a rendkívüli időjárás ellenére
Országosan 1410 szolgáltató biztosítja az ellátást.
Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó
Kiderül, kik azok a kormánypárti képviselőjelöltek, akik az áprilisi választáson megmérettetik magukat.
Hófúvásra figyelmeztet a meteorológia a hétvégén, térképen az első- és másodfokú figyelmeztetések
Még mindig rejteget izgalmakat a tél.
