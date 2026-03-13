Szoboszlai DominikLiverpoolPremier League

Szoboszlai meglepő dolgot mondott a City elleni csodagóljáról

Az már csütörtökön kiderült, hogy a Liverpool szurkolói szerint a hónap két legszebb gólját Szoboszlai Dominik lőtte. A Vörösök drukkerei aztán február legjobb játékosát is megválasztották, és Szoboszlai ezen a voksoláson is maga mögé utasította a csapattársait.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 20:31
Szoboszlai Dominik a Wolverhampton elleni bajnokin új frizurát villantott Fotó: Jacob King Forrás: PA Wire
A Liverpool csütörtökön a honlapján közölte, hogy Szoboszlai Dominik februárban két góljával is elkápráztatta a szurkolókat, akik a hónap legszebb találatairól való szavazáson az első két helyet is neki ítélték. Pénteken aztán jött az újabb bejelentés, ekkor már arról, hogy a magyar középpályás egy másik voksolást is megnyert, ő volt február legjobb futballistája a Vörösök drukkereinek több mint egyharmada szerint, megelőzve a második Hugo Ekitikét és a harmadik Virgil van Dijkot.

Szoboszlai Dominik gyönyörű góljaira sokan felfigyeltek (Fotó: Natalie Mincher / Sport Press Photo via ZUMA Press)

– Ismét köszönöm a szurkolóknak – fogalmazott Szoboszlai a díj átvételekor. – A négy győzelem nagyon szép, de folytatnom kell a munkát, mert az idény még hosszú, és sok mindent szeretnénk elérni.

Bizony ám, a 25 éves játékos már negyedik alkalommal kapta meg a hónap legjobbjának járó címet, miközben Ekitiké, Federico Chiesa és Florian Wirtz egy-egy győzelemmel büszkélkedik.

Szoboszlai kedvenc februári pillanata

Szoboszlait arról is megkérdezték, a szemében a Manchester City elleni elképesztő bombája volt-e a hónap csúcspontja. Némiképp meglepő módon nem a válasz.

– Különleges gól volt, de sajnos a meccs vége nem úgy alakult, ahogy terveztük. Kikaptunk, és piros lapot kaptam, így nem ez volt a legjobb befejezés. De örülök, hogy ilyen gólt lőttem. Viszont a Brighton elleni inkább csapatgól volt, és ez csapatsport, ezért az közelebb áll a szívemhez. Elég gyakran játszottam különböző posztokon, de szerintem az az egyik erősségem, hogy több pozícióban is szerepelhetek. Őszintén szólva csak a pályán akarok lenni, segíteni a csapatot, és talán több felelősséget vállalni magamra, mint az előző két idényben. Nagyon várom a következő mérkőzéseket, és próbálunk visszatérni arra az útra, amelyen az előző hónapban voltunk – tette hozzá a magyar futballista.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

