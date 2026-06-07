Örményország választ, a világ feszülten figyel

Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen belpolitikai tényezők határozzák meg a választást, mely témák azok, amelyek a leginkább mozgatják az örmény embereket. Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit lehet kiolvasni az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország nyilatkozataiból és mozgásából.
A külpolitika az új belpolitika
Nehéz lenne értelmezni az örmény választást, ha nem adnánk neki megfelelő kontextust, hiszen fontos tisztán látni, hogy milyen értékek és kérdések mentén csoportosulnak a választók. Kránitz Péter Pál szerint jelenleg a kül- és a belpolitika összefonódik az országban. A szakértő szerint habár továbbra is meghatározóak a gazdasági kérdések – hiszen Örményországban óriási a munkanélküliség és a szegénység –, azonban legalább ennyire fontosak az örmény választók számára a biztonságpolitikai kérdések.
Ez már évek óta az első számú és a legfontosabb kérdés az örmény közvélemény-kutatások szerint. Ezzel összefüggésben például a karabahi örmény menekültek kérdése egyszerre bel-, kül- és biztonságpolitikai kérdés, hiszen százezer örmény menekült hagyta el Karabahot, ott élnek közöttük, a státusuk pedig nincs rendezve. Ez is jól szemlélteti azt, hogy a bel- és külpolitika mennyire összefonódik
– fogalmazott.
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