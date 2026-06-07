Örményország választ, a világ feszülten figyel

A gazdasági kérdések mellett azonban Kránitz szerint legalább ennyire meghatározó az Azerbajdzsán és Örményország között alakuló béke kérdése.

Ennek kapcsán fontos látni a szakértő szerint, hogy Nikol Pasinján miniszterelnök egyik fontos üzenete éppen az, hogy Örményország ezúttal a háború és a béke között választ. Azonban éppen Pasinján volt az, akinek a vezetése alatt Örményország két vesztes háborút is vívott Azerbajdzsán ellen a Hegyi-Karabahban.

A Pasinján vezette Polgári Szerződés Pártja azonban az a párt, amely a béketárgyalásokat végigvitte egészen a 2025. augusztus 8-án előjegyzett és még nem ratifikált békemegállapodás tervezetig. Ezt Washingtonban jegyezte elő az örmény miniszterelnök és az azerbajdzsáni elnök, valamint az amerikai elnök

– emlékeztetett a szakértő.

A Zangezur-folyosó kérdése

Az Egyesült Államok jelenléte egyébként nem véletlen, hiszen a béketárgyalások során már az amerikai elnök, Donald Trump is felvetette a Zangezur-folyósó kiépítésének a lehetőségét. Kránitz ennek kapcsán elárulta, hogy a névválasztás körül vannak feszültségek, hiszen Örményország Szjunik tartománya mentén húzódik az útvonal, a Zangezur névnek pedig irredenta, revizionista felhangja van.

Ezt a kérdést azonban sikerült áthidalni, hiszen Washingtonban az Egyesült Államok közvetítésével megállapodtak a felek a folyosó terveiről, a neve pedig hivatalosan a Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) lett.

A név azonban abból szempontból nem számít, hogy bárhogyan is hívjuk, a nemzetközi kereskedelmi és közlekedési útvonal megszületése kölcsönös függést alakítana ki Azerbajdzsán és Örményország között, ami feltehetőleg segíthetne a két ország közötti konfliktusokkal teli viszony konszolidálásában. Ráadásul a folyosó összekötné ezeket az országokat Törökországgal is, amely a régió egyik legfontosabb szereplője és a NATO egyik oszlopos tagja.