Példaképe riválisa lett a Liverpool új igazolása, akit Carragher máris lejáratott

Jamie Carragher máris kritikákkal illette őt

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó klublegenda, Jamie Carragher az új érkezővel kapcsolatban szkeptikus. Bár Ronald Araújo Spanyolországban passzpontosság és légi párbajok sikeressége terén is kimagasló volt, és az egykor szintén középhátvéd Carragher a fizikalitását és a rutinját elismeri, szerinte nem feltétlenül rá volt szüksége a csapatnak. – Nem vagyok biztos abban, hogy a Liverpool védekezési problémái megoldódtak ezzel az igazolással. Jó döntésekre és koncentrációra van szükség, márpedig Araújónak vannak fegyelmi problémái, a formája ingadozik.

Túl sokat hibázik topcsapatok ellen, könnyű büntetőket hoz össze, vagy éppen feleslegesen kiállíttatja magát. A Premier League könyörtelen: egyetlen kihagyás, és az ellenfél megbünteti

– mondta Carragher, aki nem csak egy olyan, átmeneti megoldást szeretett volna látni a posztra, mint amilyet az uruguayi jelent.

Az idei világbajnokságról sérülés miatt lemaradt Araújo a francia Jacquet és a spanyol támadó, Víctor Munoz után az angol csapat harmadik nyári érkezője. A Liverpool az utolsó felkészülési mérkőzését vasárnap játssza az olasz Como ellen odahaza, a bajnoki idény jövő heti rajtja előtt.