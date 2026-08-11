A megszorítások árnyéka vetül Magyarországra

Megszorítások: az adósság a kulcs

Sebestyén Géza úgy látja, hogy a paksi atomerőmű termelésének drámai visszafogása is súlyosbítja a problémákat. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a magyar energetikai rendszer kulcserőműve akár egy hónapra is kieshet. Az emiatt fellépő importigény akár százmilliárd forintos többletterhet is jelenthet az országnak. Ráadásul az energiafogyasztásunk visszafogása csökkenti a hazai termelést, így a magyar GDP-t, az adóbevételeket, a foglalkoztatási mutatókat és a lakossági jövedelmet is. Ezek mind negatívan érintik a költségvetés bevéte­leit és még jobban eltávolítják a hiányt a háromszázalékos célértéktől.

– A költségvetés kiadásainak jelentős lefaragására egyébként nem is elsősorban a háromszázalékos hiánycél, hanem az euróbevezetés másik kritériuma, a hatvanszázalékos GDP-arányos államadósság megközelítése érdekében van szükség. A mostani szint és a 2030-as euróérettség együtt azt jelenti, hogy a következő négy év mindegyikében csaknem négy százalékponttal kellene csökkenteni az adósságmutatónkat – magyarázta.

Szerinte ez vagy roppant dinamikus növekedéssel érhető el, ami most nem valószínű, vagy jelentősen felpörgetett inflációval, ami politikai szempontból nem reális alternatíva, vagy azzal, ha a költségvetés többletet generál hiány helyett.

Az Európai Bizottság azonban 2026-ra 6,2 százalékos, 2027-re pedig 5,8 százalékos hiányt vár. Ha a magyar kormány többletet szeretne ezek helyett, akkor a bevételek jelentős felpörgetésére vagy a kiadások kőkemény lefaragására, netán a kettő valamilyen kombinációjára van szükség. A kormányzatnak már eddig is voltak olyan lépései, amelyek ebbe az irányba mutattak. A Vidéki otthonfelújítási program kivezetése a kiadási oldalon csökkentette a hiányt. A kamatstop szeptember végi kivezetése ugyanilyen hatással járhat, ahogyan a Széchenyi-hitel kamatának piacivá tétele is. Bár ezek a lépések első körben közelebb viszik a kormányt a hiány lefaragásához, egyben csökkentik a hazai ­GDP-t is, hiszen kevesebb pénzt hagynak a családoknál, illetve vállalkozásoknál. Ezek a szereplők így kevesebbet költenek, ez pedig negatívan hat az adóbevételek mértékére.